Podemos responsabiliza al PSOE del espionaje por no «limpiar las cloacas»

La rueda de prensa extraordinaria que ha convocado este lunes Moncloa para revelar el espionaje a través del malware Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y la ministra de Defensa, Margarita Robles , también pilló por sorpresa a Podemos. Desde el partido morado explican que no ha sentado bien que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avisara unos minutos antes a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , pero no se lo comunicase a los miembros de Podemos, habida cuenta de que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra , es también la líder de esta formación. Podemos insiste aún así en que Robles sigue en una situación «muy complicada» y exigen «responsabilidade».

Moncloa ha denunciado ante la Audiencia Nacional la intervención de los móviles del presidente y de la ministra de Defensa y el ministro Bolaños ha explicado que se trata de un ataque «externo», es decir, de un organismo no español . No obstante, en Podemos ponen esa posibilidad en duda y apuntan a que también podría venir de dentro; de lo que ellos llaman «las cloacas del Estado». Esta derivada es la que también están sugiriendo los socios de investidura, independentistas catalanes y vascos.

Desde el partido morado se muestran muy preocupados por la situación y por las dos posibilidades que plantean. Explican, por un lado, que si el ataque realmente viene del exterior, es muy grave que el Gobierno tardase un año en comunicarlo . Pero en el caso en que venga de dentro del país, explican, sigue siendo igual de grave por la misma demora en hacerlo público y apuntan además a las mencionadas «cloacas». En Podemos responsabilizan en este segundo caso directamente al PSOE de no «limpiar las cloacas». Por el momento, lo que se sabe es que los móviles del resto de miembros del Ejecutivo también va a investigarse para saber si también han sido hackeados.

«La información revelada por el ministro de Presidencia muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado », ha escrito en Twitter la ministra Belarra, que no ha querido dar por hecho que el ataque venga desde el exterior. «Venga de donde venga, el fallo es inasumible. Es imprescindible depurar responsabilidades. Está en juego nuestra democracia y la confianza de la ciudadanía», ha continuado. Podemos advierte de que a pesar de conocerse ahora que ha sido espiada, Robles tendrá muy complicado explicar esta situación. No dejan de apuntar hacia ella.

Preguntada sobre a qué se refiere con depurar responsabilidades, Belarra ha vuelto a señalar a Defensa de forma implícita, haciendo hincapié en que se trata de un fallo de seguridad : «Es evidente que lo que está pasando es gravísimo y he sido muy clara, se trata de un fallo de seguridad, un fallo de seguridad, y debe conllevar una asunción de responsabilidades, más clara no puedo ser». La líder de Podemos no descarta que miembros de Unidas Podemos en el Gobierno hayan sido también espiados: «A nosotros no se nos ha realizado la investigación, nosotros fuimos víctimas de las cloacas del Estado en su momento por la mal llamada policía patriótica del PP y no descartamos ningún escenario».

Desde que trascendió el espionaje a los líderes independentistas, Podemos ha exigido responsabilidades con insistencia y una investigación para esclarecer los hechos. Sobre todo, han responsabilizado a la ministra Robles, como responsable del CNI, el organismo español que dispone del sistema Pegasus porque lo compró. Por su parte, la vicepresidenta Díaz ha mostrado en Twitter su «solidaridad» con las personas espiadas, con mención especial para el presidente del Gobierno. Reclama una investigación y depurar responsabilidades: «Es vital que la investigación vaya hasta el final y se depuren de manera ágil y efectiva responsabilidades. Es obligación del Gobierno garantizar la seguridad. La ciudadanía merece respuestas».