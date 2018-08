IU pide exhumar también a Primo de Rivera y convertir el Valle de los Caídos en un memorial La formación de Alberto Garzón cree que el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, «no puede seguir enterrado junto a miles de víctimas del franquismo» por la inspiración ideológica que representó

EFE

Madrid Actualizado: 25/08/2018 17:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Izquierda Unida (IU), que comparte grupo parlamentario con Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, ha considerado insuficiente la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha pedido que se retire igualmente el cuerpo del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera y se convierta el complejo en un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura.

La responsable de memoria democrática de la formación, Esther López Barceló, ha explicado en un comunicado que celebra la decisión del Gobierno de exhumar al «dictador y genocida» Francisco Franco, pero ha pedido al Ejecutivo que dé «pasos valientes» y no «simples gestos que llegan con 43 años de retraso» para no «equiparar a víctimas y verdugos».

El comunicado se ha publicado un día después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicara que el real decreto ley aprobado este viernes para exhumar los restos de Franco no contempla la exhumación de los restos de Primo de Riverapor ser «víctima de la contienda».

Primero de Rivera fue condenado a muerte y fusilado en Alicante tras ser acusado de inspirar la rebelión de 1936. En octubre de 1939, al final de la Guerra Civil, sus restos fueron enterrados en el Monasterio de El Escorial, y en 1959 fueron trasladados definitivamente a su tumba en el Valle de los Caídos.

Sobre el real decreto

Según IU, el real decreto aprobado por el Gobiernoabre un «limbo jurídico» al no ordenar la exhumación de Franco, sino de aquel que no muriera en la Guerra Civil, ya que plantea un interrogante en el caso de «aquellos restos de desconocido origen que durante la dictadura se exhumaron de fosas comunes de todo el Estado sin informar a las familias».

IU también ha criticado la «equidistancia» que radica en el preámbulo del real decreto, que recoge el «homenaje igualitario a todas las víctimas».

«Jamás podrá hacerse una resignificación del Valle desde este punto de partida. ¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto nazi enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?», ha insistido Barceló.

A juicio del partido encabezado por Alberto Garzón, Primo de Rivera «no puede seguir enterrado junto a miles de víctimas del franquismo» al ser «uno de los fundadores de los principios que marcaron la dictadura franquista».

Para el conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos, IU ha pedido recuperar su gestión pública, desacralizarlo y resignificarlo para que se convierta en«un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Rendición de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas y el papel de la Iglesia católica».