El penúltimo viaje de Irene Lozano, el eterno fichaje de Pedro Sánchez El presidente la ha situado en el segundo escalafón del Gobierno desde 2018, ahora la ha introducido en las listas electorales para el 4-M. Pero su nombre llegó a sonar como ministra de Asuntos Exteriores y para ocupar la vacante pendiente de la Embajada de España en Londres

Cuando en 2011 Irene Lozano pisó por primera vez el Congreso de los Diputados para ocupar su escaño con UPyD, nada le hacía imaginar a esta madrileña, licenciada en Lingüística y diplomada en Filosofía, que acabaría convirtiéndose en el eterno fichaje de un presidente del Gobierno que, por aquel entonces, ni se concebía como inquilino en el Palacio de la Moncloa.

Por el camino de este viaje que ya dura diez años, Irene Lozano ha realizado muchas paradas y transbordos. Todos ellos los ha concluido escribiendo un libro. Pero no se la conoce por sus ensayos feministas ni por sus novelas de amor y denuncia, sino por los libros que ha escrito, gracias a los líderes de los dos partidos políticos donde ha militado.

«Es lo que hay» (Debate), el libro de Rosa Díez, fue su debut en 2011, cuando solo era una recién llegada a UPyD. Lozano fue diputada por el partido hasta 2015 y, unos meses antes de entrar en las listas del PSOE, llegó a ser candidata para liderar el partido de Rosa Díez, cuando ésta dio un paso al lado ante la irrupción de Ciudadanos en el panorama de la política nacional.

Para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 –las primeras donde se presentaban Podemos y Ciudadanos– Lozano se convirtió por primera vez en el fichaje de Pedro Sánchez, una condición que no ha abandonado desde entonces. Quien contactó con ella fue Antonio Hernando, que por aquel entondes era portavoz del PSOE en el Congreso y una de las figuras con más peso al lado de Sánchez, que buscaba para sus listas perfiles independientes que le acercaran un poco a la nueva política.

Aquel primer fichaje de Lozano no fue muy bien acogido en el seno del PSOE. Y es que, en un contexto donde el liderazgo de Sánchez estaba en entredicho, Lozano había sido muy crítica desde UPyD con el pasado de corrupción del que en ese momento era su nuevo partido. Los barones estaban muy divididos y algunos exigieron que pidera perdón, pero ella no lo hizo. Su implicación en aquella campaña fue tan escasa que, cuando se tuvieron que repetir las elecciones en 2016, ella no figuró en las listas. Alegó problemas personales y desapareció durante un tiempo del panorama político.

«Manual de Resistencia», la polémica autobiografía de Pedro Sánchez, la volvió a situar en el disparadero de la política y las relaciones personales. Aunque el contrato del libro se había firmado antes de que llegase a la Moncloa, no fue publicado hasta 2019. En el prólogo del libro, el recién estrenado presidente del Gobierno agradecía a Lozano que hubiera «dado forma» a las conversaciones que habían mantenido durante horas. Coincidencia, casualidad o buen ojo, lo cierto es que Lozano no se había visto en otra igual.

El proceso de escritura del libro le sirvió para reforzar una relación de estrecha confianza con Sánchez. Vínculo sin el que no se entiende todo lo que ha venido después. En su primer Gobierno la colocó como secretaria de estado para la España Global, un puesto que la situó como posible candidata para las plazas de libre designación del Ministerio de Asuntos Exteriores, hasta tal punto que, tras las elecciones de noviembre de 2019, llegó a barajarse su nombre como ministra. El puesto al final lo ocupó González Laya, mientras que Lozano asumió la presidencia del Consejo Superior de Deportes en un año que, antes de la pandemia, iba a estar marcado por los Juegos Olímpicos. Pero la rumorología de pasillo del Ministerio de Exteriores ha llegado a situarla como embajadora en Londres.

Fuentes gubernamentales corroboran a ABC que el nombre de Irene Lozano ha sonado para este puesto. Apuntan a que el destino de Londres no está cerrado, pero que la opción de que sea Lozano parece más compleja ahora, tras su inclusión como número cinco en la lista del PSOE para las elecciones a la Comunidad de Madrid. Por su parte, en el entorno de Lozano manifiestan que su nombre se planteó para el puesto porque desde Exteriores se filtró que la plaza la ocuparía una mujer. Y apuntan a que a Lozano no se lo han llegado a plantear.

Cuando este periódico se interesa por conocer el futuro de Lozano más allá de las elecciones a la Comunidad de Madrid, fuentes gubernamentales responden que «cualquier cosa relacionada con Irene Lozano la decide exclusivamente el presidente». El papel de Irene Lozano en campaña está siendo discreto, pero lo que parece seguro es que no hay nada cerrado respecto a ella y que hay que esperar a conocer los resultados de las elecciones del martes.