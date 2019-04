Pedro Sánchez, el presidente al que ahora no le gustan los debates electorales El primer «cara a cara» presidencial (y televisado) de la democracia se celebró en 1993 y enfrentó a Felipe González y a José María Aznar. Un intercambio que no se volvió a repetir hasta 2008 y que desde ese año se celebra con cada convocatoria electoral Aunque los modos han cambiado y se han introducido nuevas fórmulas como el debate a cuatro, que fue la opción elegida en 2016 (puesto que no hubo «cara a cara» entre los dos candidatos con más opciones de llegar al Gobierno)