TVE incluyó a Cs en los debates de 2015 sin reunir los criterios que pide ahora a Vox

TVE ha rechazado incluir a Vox en los dos debates electorales que va a organizar ante los comicios del próximo 28 de abril, argumentando que la formación que preside Santiago Abascal no puede ser considerada grupo «significativo». Según la Junta Electoral Central (JEC), para que un partido pueda recibir esta estimación debe haber alcanzado un porcentaje de votos igual o superior al 5 por ciento en anteriores elecciones celebradas en el territorio. Dado que Vox solo superó esta cifra en Andalucía, la cadena pública solo le dará entrada en los debates que organice en esa región.

Sin embargo, ante las elecciones generales de 2015, TVE organizó un debate electoral a nueve partidos al que invitó a todos los grupos con representación parlamentaria más Podemos y Ciudadanos, aún no presentes en el Congreso. En aquel momento la formación naranja no tenía aún la categoría de partido «significativo», según los criterios establecidos de la Junta Electoral ya que en las elecciones anteriores, las europeas del año 2014, Ciudadanos solo había alcanzado el 3,1 por ciento de los votos -Podemos sí había superado el 5 por ciento-. TVE justificó su invitación a Podemos y Ciudadanos en la previsión -basada en las encuestas electorales- de que tanto Ciudadanos como la formación morada podrían formar grupo parlamentario propio. Vox reúne ahora esta exigencia, tal y como apuntan todas las encuestas electorales publicadas. El criterio de la obtención de representación -al margen de porcentajes- también supondría un cambio de criterio puesto que en las elecciones europeas de 2014 las coaliciones encabezadas por Bildu y Compromís habían obtenido sendos escaños y no fueron invitadas al debate de 2015, al entender TVE que no podrían formar grupo parlamentario propio.

Por tanto, el rechazo de la cadena pública a que el partido de Santiago Abascal participe en los debates electorales nacionales supone una clara modificación en el criterio que venía utilizando la cadena para decidir qué partidos políticos tienen cabida en este tipo de mesas redondas.

De hecho, hay más ejemplos en los que TVE invitó a debatir a un grupo que no podía considerarse aún «significativo», según el criterio de la JEC. En la mesa redonda previa a las elecciones europeas del año 2014, entre seis partidos, la cadena pública dio entrada a ERC a pesar de que en las elecciones generales del año 2011 esta formación tan solo había alcanzado el 1,06 por ciento de los votos (tres diputados, sin grupo parlamentario propio). Asimismo, en el debate previo a las elecciones europeas de 2009, TVE organizó un debate a cinco partidos invitando a ERC e IU por separado a pesar de que en las elecciones nacionales de 2008 no habían superado el 5 por ciento de los votos y compartían grupo parlamentario en el Congreso. La cadena pública argumentó que ambos tenían ya presencia en el Parlamento Europeo.

A cuatro y a seis

TVE pretende organizar así un debate con los líderes de los cuatro grandes partidos políticos en el que previsiblemente participarán el presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Los cuatro líderes deben aceptar la invitación. Asimismo, planea una mesa redonda con representantes de los seis grupos parlamentarios. A los cuatro grandes partidos antes mencionados se sumarían así ERC y PNV.

«La única representación parlamentaria que tiene Vox es en Andalucía, no en todo el territorio nacional. Y en Andalucía sí se incluirá a Vox en los bloques electorales», insisten a pesar de todo desde la cadena pública.