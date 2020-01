Pedro Sánchez llamará a Torra y cerrará la cita previa a crear la mesa de diálogo El Gobierno asume que sin avances concretos no tendrá el apoyo de ERC

El Gobierno asume que tendrá que empezar a dar pasos en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña si quieren lograr que ERC pueda situarse en posiciones flexibles de cara a alcanzar acuerdos en el Congreso. Y especialmente de cara a lograr la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «Sin Presupuestos no hay nada», reconoce un cargo importante del Gobierno.

En el seno del Ejecutivo se reconoce que no hay nada pactado con ERC respecto a la posibilidad de que la formación de Oriol Junqueras apoye los PGE. El único acuerdo era el de la abstención para la investidura. No hay nada más pactado. En el Gobierno asumen ya que «ellos no comprometen nada hasta ver avances». Se quiere presentar cuanto antes el proyecto pero también se quiere tantear antes a los socios potenciales.

Ayer, en confirmación informal con la prensa tras su toma de posesión como vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo confirmó la idea de que la gestión de la cuestión catalana estará bajo su «paraguas». La idea que manifestó Pedro Sánchez de que él mismo y su número dos serían los que se implicasen en esa relación. Algo que quedó todavía más patente ayer cuando el decreto de estructura del Gobierno dejó patente que el ministerio de Política Territorial y Función Pública no tendrá secretaría de Estado de Política Territorial.

Calvo indicó ayer que una vez el Gobierno ya tomó posesión ayer de sus cargos comienza a correr el plazo de quince días que PSOE y ERC pactaron para como tiempo en el que poner en marcha este nuevo órgano que discurrirá en paralelo a los canales institucionales. La número dos del Gobierno reivindicó ayer el propósito de Sánchez de proceder a la creación de esa mesa en los próximos días. Pero trató de trasladar también presión al otro lado, refiriéndose a que allí se trata de «dos partidos» que también tienen que ponerse de acuerdo.

Y sobre la reunión que Sánchez debe mantener con Torra, Calvo aseguró que el presidente del Gobierno llamará al de la Generalitat para concretar esa cita, que el Gobierno no descartó que pueda celebrarse en Barcelona. Al margen completamente del carril de reuniones con otros presidentes.

En las filas socialistas se aferran a ese discurso como presión a ERC: cualquier proceso de negociación necesita de un Gobierno estable y ninguno puede considerarse tal si no tiene unas cuentas públicas aprobadas. Por eso se evitan comprometer fechas concretas. El elemento más crucial que marcará la legislatura es la constitución de esa mesa de diálogo. Para ello en primer lugar tiene que producirse una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A quien La Moncloa considerará como tal hasta que el Supremo se pronuncie. No tiene intención de romper la relación institucional, porque entre otras cosas es una condición de la otra parte para mantener las vías de negociación abiertas.