El PDECat exige más y presenta hoy su enmienda a los Presupuestos El independentismo cree que Sánchez podría recular por la presión de PP y Cs

Àlex Gubern

@alex_gubern Seguir Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Barcelona - Madrid Actualizado: 08/02/2019 03:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el fugado Carles Puigdemont presidiendo la reunión a través de una videoconferencia, el PDECat, la cúpula del grupo parlamentario de JpC y el presidente Quim Torra decidieron ayer seguir adelante con la presentación de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que los diputados independentistas formalizarán hoy al mediodía en el Congreso. Como ya se había anunciado, el PDECat prentende apretar hasta el último minuto al presidente Pedro Sánchez para que siga ofreciendo concesiones, a la espera de que antes de que el miércoles se vote la enmienda la oferta sea suficiente como para forzar su retirada.

Ahora mismo, y tal y como dejaron claro ayer, la concesión de la figura de un «relator» para dar fe de las reuniones entre partidos no será suficiente. Según detalló el diputado Carles Campuzano, la consejera Elsa Artadi les informó de las negociaciones que, junto al vicepresidente Pere Aragonès, mantiene con la vicepresidenta Carmen Calvo, unas negociaciones que, según el relato independentista, han retrocedido más que avanzado. El excepcional revuelo causado por la figura del «relator» y la presión de PP y Cs están llevando al Gobierno a recular, señalan. Ahora, «la oferta que plantea el Gobierno está muy lejos de aquello que podría permitir al PDECat no presentar la enmienda», añadió Campuzano, quien no obstante mantuvo la puerta abierta a no llegarla a presentar hoy, o a retirarla antes de la votación del miércoles, si el Gobierno da más pasos.

El debate y tensión en el seno de la galaxia PDECat-JpC-Waterloo sigue siendo el mismo de las últimas semanas, divididos entre los partidarios de dar algo de cuerda a Pedro Sánchez y los que abogan por no hacer cesiones. Entre los primeros está el grueso de los diputados del PDECat en el Congreso, entre estos Campuzano. Fuentes de la dirección del grupo en Madrid apuntaron a ABC que en la reunión de la tarde querían trasladar la necesidad de tener en cuenta «el ambiente» generado por la figura del «relator» y el temor a que la presión sobre Sánchez propicie el ««ascenso de las tres derechas del 155».

Desconcierto con ERC

Tras el encuentro de la tarde, y pese a la tensión de fondo existente, fuentes del partido añadieron que el encuentro fue relativamente tranquilo dentro de lo posible. La tensión crecerá a medida que se acerque la fecha límite de la votación el miércoles. Ahí, la postura del PDECat no puede desligarse de la de ERC, que para desconcierto de los primeros les está rebasando en intransigencia.

Los republicanos tampoco se dan por satisfechos con la figura del relator y la creación de la mesa de diálogo de partidos. Insisten en la necesidad de que el Gobierno inste a la Fiscalía a retirar los cargos contra sus líderes encausados. A puerta cerrada, explican sin embargo que no necesitan que la Fiscalía retire los cargos sino que el Ejecutivo le inste a hacerlo para justificar ante sus filas su apoyo a un Gobierno «que habría hecho todo lo posible».