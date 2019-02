Felipe González carga contra la mesa de partidos y el relator que plantean Sánchez y los independentistas «¿Para qué necesitamos una mesa de partidos decidida por un Ejecutivo que no permite funcionar al Parlament? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice cuando en el Parlamento sobran los notarios?», se pregunta en un vídeo difundido por su fundación

El expresidente del Gobierno, Felipe González, cuestiona la estrategia de Pedro Sánchez en su apuesta por la negociación con la Generalitat de Cataluña. En un vídeo difundido por la Fundación Felipe González, el histórico líder del socialismo español cuestiona los últimos pasos del Gobierno respecto a la creación de una mesa de partidos y la figura del relator: «¿Para qué necesitamos una mesa de partidos decidida por un Ejecutivo que no permite funcionar al Parlament? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice cuando en el Parlamento sobran los notarios? ¿Por qué la Generalitat no hace funcionar al Parlament, que es la sede natural del encuentro entre partidos?», se pregunta el ex secretario general del PSOE.

González cuestiona que con esos pasos el papel del Parlament como institución pierde sentido y manifiesta que «me preocupa mucho la degradación institucional». También cuestiona que los independentistas hayan vinculado los Presupuestos a cuestiones que nada tienen que ver como la solicitud de una interferencia del Gobierno en la Fiscalía en relación a los presos independentistas. Y adviere: «El Gobierno de la Naciónn no puede, yo creo que no quiere, pero yo digo que no puede, interferir en el funcionamiento de la Justicia».