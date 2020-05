Patxi López estalla contra el líder del PCE por buscar la bronca con Vox en la comisión para la reconstrucción «¿Para qué venimos aquí? ¿Para repetir los insultos y descalificaciones que se dicen en otro escenario?», abronca el exlendakari a todos los diputados

La tensión vivida este mañana en la comisión para la reconstrucción ha ido a más durante la tarde haciendo estallar al presidente del órgano, Patxi López, contra el vicepresidente primero, el líder del Partido Comunista, Enrique Santiago, antes de abroncar de forma general a todos los diputados presentes en la sala.

El choque se ha producido después de que la portavoz de Vox calificara al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de «pirómano comunista». Un descalificativo que respondía a las acusaciones lanzadas por el líder de Unidas Podemos durante la mañana, cuando ha aseverado que al partido que preside Santiago Abascal le gustaría dar un golpe de estado pero no se atreve.

Santiago, desde la mesa que preside la sesión, ha tomado la palabra sin permiso de López y ha cuestionado que éste no interviniera ante el «chorreo de insultos» de Vox. El exlendakari, visiblemente irritado, le ha advertido que no podía intervenir al ser miembro de la mesa.

Santiago ha insistido interrumpiendo a López y provocando que éste perdiera la paciencia y estallara. «No te dejo porque no puedes intervenir desde la mesa», le ha advertido dirigiéndose al líder comunista en segunda persona.

«Tendrías que haber bajado y haber pedido la palabra», ha censurado López mientras el líder comunista insistía en interrumpirle. «No se puede desde la mesa saltarse a la torera el propio reglamento», le ha reprochado. «Esto es un chorreo de insultos y términos peyorativos constantes», ha continuado Santiago.

«Ya ha intervenido, no tiene la palabra» ha intentado cortarle López por enésima vez. El líder comunista no se ha quedado ahí y se ha bajado a la zona de diputados para así poder intervenir.

«Llevo media vida escoltado» ha intentado continuar el exlendakari. «Como todos», ha replicado Santiago. «Déjame acabar no quieras la palabra déjame terminar», ha dicho López elevando aún más el tono.

«¿Tenemos que decir lo que nos da la gana sobre todo en todas partes? Igual aquí tenemos que decir lo que nos da la gana sobre lo que venimos a hacer a esta comisión. ¿O para qué venimos aquí? ¿Para repetir los insultos y descalificaciones que se dicen en otro escenario? ¿Es que no estamos entendiendo nada de para que estamos aquí? ¿De lo que demanda la ciudadanía? ¿es que no estamos entendiendo nada?», ha cargado López

Su intervención ha impuesto el silencio absoluto en la sala y López ha continuado. «La gente no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, la la descalificación el «y tú más». Si hay un momento en el que podemos demostrar para qué sirve la política es éste. Y si no, ¿para qué estamos aquí? Para nada. Deberíamos ser capaces de autocensurarnos un poquito para estar a la altura de las circunstancias. Ya está bien. Por favor no ahondemos en esto y hagamos lo que tenemos que hacer».