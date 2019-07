Pablo Iglesias renuncia a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha renunciado a entrar en un Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Hasta el momento, esta condición era, según el presidente del Gobierno en funciones, la única que los socialistas habían puesto para poder cerrar un pacto para formar un Ejecutivo de coalición con Podemos.

«Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo Gobierno tiene que ser proporcional a los votos y la propuesta la va a hacer Unidos Podemos», ha manifestado Iglesias en un escueto vídeo publicado a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, con esta comunicación y lejos de facilitar el trámite a Sánchez, Iglesias pone una nueva condición poder llegar a un acuerdo que facilite la investidura: que la presencia de su partido en el Gobierno sea proporcional a los votos conseguidos en las urnas el pasado 28 de abril.

No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos pic.twitter.com/UcBoukAj7H