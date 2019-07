El Ejecutivo ya habla abiertamente de «Gobierno de coalición», pero continúa el veto a Pablo Iglesias «Es honesto decir que el señor Iglesias no cabe en el gabinete porque no se dan las condiciones políticas ni funcionales», ha asegurado Isabel Celaá

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que Pedro Sánchez ha ofrecido «claramente y con total honestidad» un «Gobierno de coalición». Eso, no obstante, no significa que el líder de Podemos entre en el Ejecutivo: «Es honesto decir que el señor Iglesias no cabe en el gabinete porque no se dan las condiciones políticas ni funcionales». Para la ministra portavoz, la investidura llega a tiempo —«desde el principio dijimos que iríamos a julio»— y considera que no está suponiendo «costes de oportunidad», pero si la semana que viene hay un bloqueo en la formación de Gobierno «el precio» de estar en funciones «empezaría a pagarse».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones ha afirmado que Unidas Podemos «pedía un Gobierno de coalición y Sánchez ofrece un Gobierno de coalición». Pero el escollo, de nuevo, estaría en el papel que el líder de la formación morada ocuparía en ese Ejecutivo: «Es un propósito inasumible sacrificar el interés general por el interés de una persona».

Celaá, que no cree que el líder de Podemos «pase por ahí», ha señalado que Iglesias tendría «más libertad» desde el Congreso de los Diputados que sentado a la mesa del Consejo de Ministros ¿ Otros nombres, como el de Irene Montero? «La persona que tiene la única facultad de identificar a los miembros del Gobierno es el presidente», ha respondido la ministra portavoz antes de insistir en que «es honesto decir que el señor Iglesias no cabe en el gabinete porque no se dan las condiciones políticas ni funcionales». Todo lo que vaya más allá de Pablo Iglesias es «un escenario abierto».

El veto al líder de Podemos parece bastante tajante por parte del actual Gobierno en funciones. Celaá, de hecho, ha insistido en su crítica a Iglesias argumentando que sus comentarios —basados en justificar su entrada en el Ejecutivo «para que no se desvíen» o «para que efectivamente cumplan» porque el PSOE no sabe «hacer la politica social»— es un comportamiento «paternalista y condescendiente que no se corresponde con la realidad».

«Costes de oportunidad»

Antes de responder a las preguntas de los periodistas, Celaá ha asegurado que es «preciso» que la investidura salga adelante porque «el Gobierno necesita seguir poniendo en marcha medidas de progreso», algo que ha calificado como «una responsabilidad histórica de la izquierda». Hasta ahora, con el Ejecutivo en funciones, «no ha habido costes de oportunidad» en este sentido, pero los habría «si hubiera un bloqueo la semana que viene».

En aras de evitar ese estancamiento político, el presidente del Gobierno se pondrá en contacto con los líderes de las principales fuerzas políticas «en las próximas horas», según ha confirmado Celaá. Lo hará para tratar de convencerles de una abstención que facilite la formación de un Ejecutivo porque «una investidura no prejuzga que no haya una tarea de oposición en marcha, simplemente no bloquea».

«Iremos la semana que viene a una investidura que obviamente ofrece la gran disyuntiva: o puesta en marcha, avance, progreso, o por el contrario un bloqueo que nadie espera», ha manifestado Celaá.