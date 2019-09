Batet afirma que el Rey ve «la necesidad» de que se constituya un nuevo Gobierno estable Don Felipe comparte con la presidenta del Congreso que el país necesita «ponerse en marcha»

Seguir Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Madrid Actualizado: 12/09/2019 12:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Rey ha compartido este jueves con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, «la necesidad de que después de unas elecciones generales lo bueno es que se pueda constituir un Gobierno», según ha explicado la política catalana a la prensa al regresar de su audiencia en el Palacio de La Zarzuela.

Batet ha subrayado que el Monarca coincide con ella en que «el país necesita un Gobierno y necesitan estabilidad las instituciones democráticas para que funcionen en pleno rendimiento». Ése Ejecutivo, además, debe dar «estabilidad y permitir la gobernabilidad de este país durante cuatro años y se pusiera a trabajar de manera inmediata», ha ahondado.

La visión de que «el país necesita ponerse en marcha», ha sido otra de las ideas del Monarca que ha destacado Batet. Ambos también han estado de acuerdo en que es necesario que se forme un nuevo Ejecutivo para que «la política» y las instituciones democráticas mantengan «el prestigio que se merecen».

Tras esta audiencia, Don Felipe ha decidido convocar las reuniones con los líderes de los partidos políticos el lunes y martes de la semana que viene, días 16 y 17. Si en esta ronda encontrara que Pedro Sánchez cuenta con los apoyos necesarios para salir investido, es decir que ha conseguido el respaldo del secretario general de Podemos Pablo Iglesias, Don Felipe volverá a proponer al socialista como candidato.

Si, por el contrario, el Rey constata que el líder socialista sigue sin tener el respaldo de la mayoría simple del Congreso, no le propondrá como candidato y, por tanto, no se celebrará un segundo debate de investidura. En este caso, la disolución de las Cortes se produciría de forma automática el próximo 24 de septiembre y se celebrarían unas nuevas elecciones el próximo día 10 de noviembre.

Batet no ha querido aventurar si Sánchez se someterá a un nuevo debate de investidura en el caso de que Iglesias asegure al Rey que le daría su apoyo pero ambos no hubieran alcanzado ningún acuerdo. «No me gusta especualar en términos generales y como presidenta del Congreso la especulación no sería buena, es muy difícil que dé respuesta a esta pregunta», ha despejado. No obstante, sí ha querido colocar la responsabilidad de lo que suceda en el líder morado. «Tendríamos que saber qué es lo que dice el señor Iglesias al Rey, que es lo que no sabemos», ha subrayado ante los periodistas.

Votación en fin de semana

La ronda de consultas del Rey concluirá apenas una semana antes de que expire el plazo tope para que el Congreso pueda elegir nuevo presidente, fijado el día 23 de septiembre. Ese mismo día aún se podrá producir la votación y Batet ha explicado a la prensa que la semana que viene mantendrá la agenda plenaria prevista, incluyendo la sesión de control al Gobierno el miércoles.

En consecuencia, si se celebrara un nuevo debate de investidura arrancaría el jueves o el viernes para dar tiempo a que se produzca la primera votación que exige mayoría absoluta, antes de la definitiva que requiere solo de mayoría siemple. Si el debate fuera convocado para el jueves, la primera votación tendría lugar el viernes y la segunda el domingo. Si el debate fuera convocado para el viernes, la primera votación sería el sábado y la segunda el lunes.

En las próximas horas la secretaría general del Congreso pedirá a los grupos políticos con representación parlamentaria que designen a su representante en la próximo ronda del Rey para comunicar la lista a Zarzuela mañana por la mañana.

En las últimas consultas no participaron ERC ni Bildu y Junts per Catalunya sembró la polémica al proponer a Jordi Sànchez, diputado en prisión preventiva por su participción en el procès separatista. Finalmente, acudió en su lugar Laura Borràs, portavoz del partido en el Congreso. De cara a esta nueva ronda, fuentes del grupo han explicado que aún no han tomado una decisión sobre su participación en esta ronda y, en caso de hacerlo, qué nombre propondrán.