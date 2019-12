Pablo Casado: «El PP será la alternativa de un socialismo a la deriva que ha perdido su esencia» El presidente del Partido Popular defiende en la comida de Navidad la unidad nacional y la necesidad de preservar la Constitución frente al «conflicto democrático» que existe en Cataluña

Carlota Barcala SEGUIR Madrid Actualizado: 14/12/2019 15:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Pabellón Satélite de la Casa de Campo (Madrid) se ha convertido hoy en el escenario de la tradicional comida de Navidad del Partido Popular. Numerosos rostros conocidos, como Cayetana Álvarez de Toledo, Bea Fanjul, Pío García Escudero, el presidente del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida o Andrea Levy, entre otros, se han dado cita en el lugar decorado para la ocasión con un improvisado escenario al que el presidente del partido, Pablo Casado, se ha subido poco antes de las 14 horas, tras saludar, mesa por mesa, a los 1.000 militantes presentes. Casado ha defendido, en un discurso de más de media hora, la unidad de España y valores constitucionalistas del país. «El PP será la alternativa para acabar con la deriva nacionalista y anticonstitucional de un socialismo que ha perdido su esencia», ha dicho el presidente del PP con respecto a la reunión que mantendrá el lunes con Pedro Sánchez para negociar la investidura.

Casado ha tenido palabras también para la situación en Cataluña. «No vamos a permitir que a esta hora, en Barcelona, el PSOE diga que España es una nación de naciones y Cataluña es una nación. No lo es. Nosotros reivindicamos la nación española que decidió hace 40 años ser libres e iguales bajo el paraguas de la Constitución en el que ahora el PP se ha quedado solo», ha dicho el líder popular, entre aplausos de los suyos, tras recordar que en esa región no existe un conflicto político, sino «democrático» con continuas agresiones a la Constitución. Para Casado, la actitud que está tomando el líder socialista y presidente en funciones no es casual, sino que se trata de algo buscado desde hace un año con el objetivo de «ganar un puñado más de escaños», al hacerlo coincidir con la exhumación de Franco o con la sentencia del procés. «O se está con la Ley o se es un colaborador necesario de las tesis independentistas», ha espetado Casado en una clara indirecta a Pedro Sánchez. A pesar de esto, ha asegurado que tenderá la mano al PSOE cuando sea necesario para llevar a cabo pactos de Estado sobre, por ejemplo, políticas educativas, internacionales, de pensiones, frente a la despoblación y contra la violencia de género.

Sobre el «pacto del abrazo» con Pablo Iglesias, Casado ha sido tajante. «Me da un poco de vergüenza ajena quién gobierna España. A las 36 horas de perder su referéndum personal en las elecciones forzadas solemnizó el pacto con Iglesias», ha explicado frente al atril de la Casa de Campo. «Me sorprendió que alguien, aunque no tenga palabra y mienta, tardase tan poco en comerse sus palabras sobre la persona que le quitaba el sueño», ha dicho en referencia a las declaraciones de Sánchez de que no formaría Gobierno con el líder de Podemos tras las elecciones del 28-A. «Solo tardó 36 horas, sin llamar a nadie, sin atender la llamada de nadie. Unió su destino a Iglesias. Sánchez ha elegido libremente», ha remarcado con rotundidad tras asegurar que lo que ha hecho en los últimos meses Pedro Sánchez, antes de la repetición electoral, ha sido «malversar, en términos políticos y éticos, el presupuesto público y comprometiendo más de 1.000 millones de euros de gasto en funciones». Por eso, Casado siente que «la víctima» es el PP: «Ellos son el no es no».

También ha tenido tiempo para la autocrítica, admitiendo la difícil situación de su partido tras la «injusta» moción de censura realizada a Mariano Rajoy. «Haremos un proyecto transversal en el que volveremos a ser la casa común de muchos españoles que no se sienten de izquierdas o que están avergonzados de la deriva socialista», ha dicho Casado antes de recordar el «generoso» proyecto España Suma con el que, según los datos aportados, él sería ahora el presidente y Albert Rivera su número dos en el Congreso. «Tenemos que recuperar un proyecto de España con el que volver a vibrar porque somos el único partido de altos vuelos», un proyecto que no pasa, ha repetido en varias ocasiones, por acompañar a Pedro Sánchez y facilitarle la investidura. «No hay posibilidad de milagro de que Pedro Sánchez deje de ser Pedro Sánchez. ¿Qué salvaguarda tendría el PP para que Sánchez cumpliese lo que ni siquiera ha cumplido con su partido? Seríamos la siguiente cabeza para colgar en su chimenea, como la de Susana Díaz, la de Rubalcaba o la de Iglesias, aunque parece que la ha descolgado por ahora», ha reflexionado el líder popular, de nuevo, entre vítores de los suyos.

Agradecimiento a Almeida y Ayuso

El balance de Casado ha terminado con palabras hacia los líderes de las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobierna su partido. «En este último año hemos estado a la altura de las responsabilidades. En Andalucía formamos Gobierno, y menos mal, porque cada semana se encuentra una caja fuerte, una carretilla o una trituradora de documentos con más pruebas del caso de corrupción más grave en la historia democrática de España y de la Unión Europea», ha dicho en referencia a la sentencia de los ERE y al Gobierno formado por Juanma Moreno.

«En mayo se devolvió la esperanza de un Madrid que no fuera sectario, de un alcalde que gobernara para todos, sin prohibiciones ni divisiones, sino bajando impuestos y volviendo a atraer inversión nacional», ha aseverado mirando directamente a José Luis Martínez-Almeida, sentado en primera fila: «Ese Madrid que nunca duerme, pero sobre todo una ciudad que tiene que ser patrimonio de los españoles».

A Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad, le ha agradecido su gestión: «Cada día que pasa, cada pleno que protagonizas o cada Consejo de Gobierno en el que apruebas medidas los madrileños se sienten orgullosos porque diriges la mejor Comunidad Autónoma en términos de libertad económica de toda España».

Casado ha terminado su discurso, antes de sentarse a la mesa en la que ya se estaban sirviendo platos de cocido madrileño, recordando la «vocación de servicio a España» de su partido. «Militamos en el PP porque queremos servir a España y a los españoles, una nación que lo es desde hace cinco siglos», ha recordado el líder popular antes de admitir que, ante los cuatro años que parece quedan por delante de Gobierno socialista, «hay hueco para el PP en esta España a garrotazo que ha construido el PSOE».