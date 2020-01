Núñez Feijóo: «Nos inquieta que el populismo esté por encima del sentido común» «Ya están mostrando que hay dos gobiernos y eso es igual que no tener ninguno»

¿Serán las CCAA del PP la resistencia al Gobierno de Sánchez?

Lo que somos y seremos, a diferencia de otros gobiernos autonómicos con los que ha negociado la investidura, es leales al Estado, del que formamos parte y al que representamos en Galicia. Lo que sí debemos es mostrar mucha más responsabilidad que la que ha demostrado durante todo este proceso de investidura y ya en el inicio de este nuevo mandato.

¿Cómo tiene usted previsto plantar cara a las medidas económicas esbozadas por PSOE y Podemos (presupuestos expansivos, subida de impuestos, mayor regulación...)?

No se trata de plantar cara sino de simplemente cumplir con las obligaciones y compromisos y gestionar con responsabilidad. Y eso contrasta con los planes del nuevo Gobierno. Nosotros llevamos más de diez años sin generar un solo problema económico y financiero, ni a los gallegos ni al conjunto de España. Hemos pagado nuestras facturas con nuestro dinero y no hemos pedido un euro al gobierno central. Hemos sido parte de la recuperación y seguiremos siendo siempre parte de la solución.

¿Qué es que lo que más le preocupa del proyecto Sánchez-Iglesias?

Desde el inicio ya están mostrando que hay dos gobiernos y eso es igual que no tener ninguno. En Galicia lo sabemos bien porque vivimos una experiencia que los ciudadanos no quisieron repetir más. Todo indica que ha terminado el bloqueo pero no la inestabilidad.

En lo que tiene que ver con su Comunidad, ¿cuál es la principal amenaza para los ciudadanos?

El Gobierno, pese a que ya hace un año que se comprometió a hacerlo, sigue sin pagar lo que se ha recaudado en Galicia y en el resto de CCAA (liquidaciones del IVA) para financiar sus servicios públicos. Esto genera una tensión financiera que es totalmente evitable. A esto se unen los bandazos en política industrial que están comprometiendo centenares de empleos y el futuro de muchas familias. El PSOE ha preferido comprometerse con el nacionalismo e independentismo de varias Comunidades Autónomas en lugar de hacerlo con sus ciudadanos.

¿Es una prioridad reformar la financiación autonómica?

Hay una financiación autonómica aprobada por el gobierno socialista de Zapatero, injusta e insuficiente, y hace ya mucho tiempo que venimos reclamando una revisión. Otro compromiso más que no se cumplió. Es imprescindible un modelo que garantice la igualdad de todos los españoles sin distinción de territorio pero no soy optimista con un ejecutivo que entiende que debe servir a unos u otros ciudadanos en función de los apoyos que recibe o no de determinados partidos.

La mesa bilateral entre Gobierno y Generalitat será realidad en pocas semanas. ¿Cuál es la línea roja?

La línea roja ya la han traspasado estableciendo este tipo de compromisos con partidos a los que España, según sus propias palabras, « les importa un comino». Nos queda la esperanza de que Pedro Sánchez incumpla con el independentismo y el nacionalismo tanto como lo ha hecho con el conjunto de los españoles durante este proceso de investidura, en el que todo el mundo sabe se comprometió a no pactar con Podemos ni con los independentistas.

¿Debe el PP mantener su oferta de acuerdos de estado con el Gobierno? ¿Cuáles?

El PP es un partido con sentido de Estado, que defiende la Constitución y las leyes y valores que emanan de ella y somos el único que hoy por hoy puede ofrecer a los españoles estabilidad, coherencia y moderación. Este PSOE de Sánchez, ha preferido amortizar todo lo que ha sido el PSOE hasta la fecha y dejarse someter por los que ofrecen lo contrario. Pero ahí estamos nosotros y ahí pueden encontrarnos todos los españoles, incluido el propio Gobierno.