Murcia denuncia «un atraco» tras un mes de Sánchez en La Moncloa Sus primeras decisiones ahogan las principales reivindicaciones de una región infrafinanciada

Víctor Ruiz de Almirón

Madrid Actualizado: 15/07/2018 02:46h

Apenas 40 días de Gobierno efectivo de Pedro Sánchez han sido suficientes para que las Comunidades Autónomas hayan empezado a sentir el cambio de rumbo que se impulsa desde La Moncloa. Pero en pocos la incidencia está siendo tan contundente como en la Región de Murcia. El Ejecutivo que preside el popular Fernando López Miras denuncia un «atraco» por parte del Gobierno socialista.

Son varios los elementos que originan esta confrontación. El último ha sido la confirmación de que el AVE entre Murcia y Madrid no llegará hasta el segundo semestre de 2020, lo que supone un retraso de año y medio sobre los planes inicialmente previstos. Las relaciones entre el gobierno autonómico y La Moncloa están prácticamente rotas. López Miras denunció que «Sánchez quiere robarnos el AVE por una decisión exclusivamente política, puesto que no hay criterios técnicos que la sustenten o avalen». El Gobierno regional contaba con que las obras terminasen el 31 de agosto y poder tener ya el AVE a lo largo de este año.

La clave del rédito político está en que el Gobierno plantea la llegada del AVE soterrado a cota de 8 metros y que no se instalarán catenarias en superficie. A eso se aferra Fomento para decir que «la propuesta del ministerio coincide con las resoluciones aprobadas por la mayoría de la Asamblea y del Ayuntamiento de la capital», según apuntan fuentes del ministerio. En ninguna de las cámaras tiene mayoría el PP, que rechaza que en cualquier caso esa cuestión supusiese un retraso de «como mínimo dos años». Una reivindicación con la que Fomento asume las demandas de la plataforma prosoterramiento, que llevan meses manifestándose con el apoyo del resto de partidos políticos. El gobierno murciano replica que el plan era «llegada provisional en 2018 en superficie mientras se avanzaba en el soterramiento».

Pero no es solo el fondo, sino también la forma lo que ha producido un cortocircuito en las relaciones entre el gobierno regional y el Gobierno. El anuncio de la llegada del AVE en 2020 corrió a cargo del nuevo Delegado del Gobierno, Diego Conesa. Su nombramiento ha generado polémica porque es a la vez el secretario general del PSOE en la Región y será el candidato a la presidencia en las próximas elecciones autonómicas. Desde el Gobierno de López Miras denuncian que tras un mes en el cargo el nuevo Delegado todavía no se ha reunido con el presidente autonómico. «No solicitó la reunión hasta hace unos días y porque nosotros se lo planteamos. Del anuncio del AVE nos enteramos por la prensa». Consideran que esto demuestra que una relación que tendría que desarrollarse en el ámbito electoral se está convirtiendo en una contienda electoral por el perfil del nuevo delegado.

«Nos está destrozando»

Desde el Gobierno regional se ha solicitado una reunión «urgente» con el `presidente del Gobierno para la que dicen no tener respuesta. Moncloa remite a la ronda que está celebrando Sánchez con presidentes autonómicos y que por el momento solo ha cristalizado en encuentros con Íñigo Urkullu y Quim Torra. «Da citas a presidentes que defienden un golpe de Estado y a los que han estado con el orden constitucional no los recibe ni les contesta», se quejan desde el gobierno de López Miras. Que ponen en contraste los constantes anuncios de mejoras en las inversiones para Cataluña.

La sensación que pesa es la de ser víctimas de un «interés partidista», porque consideran que los primeros anuncios de Pedro Sánchez «nos están destrozando». La primera alarma saltó cuando el presidente del Gobierno anunció que en esta legislatura, que pretende llevar hasta 2020, no procederá a la reforma del modelo de financiación autonómica. Según datos del Ministerio de Hacienda, la Región de Murcia es la segunda peor financiada, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. «En tan solo 40 días, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho “no” a la Región de Murcia. Ha dicho “no” al agua, “no” a la financiación autonómica, y “no” al AVE», denunció López Miras cuando compareció de urgencia el pasado viernes. Existe también el temor a que el Gobierno establezca un tipo mínimo de Sucesiones para toda España, ahora que ellos lo han suprimido: «si no hay tiempo para la reforma de la financiación que no nos obligue a subir impuestos porque nosotros estamos haciendo los deberes».

Las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica apuntando a que los trasvases deben ser «excepcionales» se entienden también como un agravio para una región lastrada por la sequía en detrimento de Castilla-La Mancha.