Monedero, al juez sobre la factura de Neurona: «Está claro que la hago un domingo en mi casa» El cofundador de Podemos alegó en su declaración en los juzgados que extendió un recibo «que no está hecho correctamente» a la consultora bajo sospecha

En su declaración ante el juez que investiga el caso Neurona, Juan Carlos Monedero intentó sostener la imagen de que no es un experto en la elaboración de facturas para intentar desmontar cualquier indicio de falsedad que pudiera presentar el recibo.

«Esa factura está claro que la hago un domingo en mi casa, que pongo arriba lo que tendría que estar abajo y abajo lo que tendría que estar arriba, pero lo relevante, señoría, es que los conceptos están ahí», manifestó Monedero, que sin embargo tiene dos empresas a su nombre y de cuyas cuentas se desprende que realiza servicios profesionales para distintas mercantiles.

«Lo que hago es utilizar un modelo de factura que alguna vez he presentado. Los que hacemos facturas y no somos expertos utilizamos el Excel, cambiamos los contenidos, y muchas veces las hacemos mal (...) La factura es verdad que no está hecha correctamente», desarrolla el fundador de Podemos, que abundó en esta estrategia.

«Seguramente, pese a ser doctor en Ciencias Políticas, no voy a poder dar clases de cómo se hacen bien una factura pero en la factura se establece quién tiene que pagar, que es Neurona; quién cobra, que soy yo; cuál es la cuenta donde se tiene que introducir el dinero… Y aparecen los conceptos y aparece la cantidad, señoría», indicó Monedero, que calificó como «malfundados» los indicios que apuntaban hacia la falsedad del documento.

En su declaración, el pasado 16 de marzo, Monedero también repitió ante el juez que, nada más recibir el ingreso, lo declaró a la Agencia Tributaria, tal y como obra en el vídeo de la comparecencia al que tuvo acceso ABC.