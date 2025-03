Monedero reduce a «errores» los indicios de falsedad en la factura de Neurona

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha asegurado este lunes ante el juez que investiga el caso Neurona que los 26.000 euros que cobró de la matriz mexicana Neurona Consulting no eran una comisión porque el partido ya conocía la empresa desde 2015, así como ha atribuido a «errores» fruto de su inexperiencia todos los indicios de falsedad en la factura con la que justificó aquel cobro . Se ha descrito como una víctima de una guerra judicial contra Podemos.

Monedero acudía como imputado en relación a ese ingreso que recibió en enero de 2019 y que justificó ante su banco con una factura que pese a estar expedida el último domingo de diciembre, tenía el número 1, no incluía el nombre del receptor y se expedía por 300 horas de consultoría en México, Colombia y Argentina. La Udef, como el juez, entiende que reúne los ingredientes para ser falsa y apunta que pudo crearla «ad hoc» p ara salir del paso cuando el banco le pidió explicaciones por 26.000 euros que le llegaban de México.

Pero en su declaración, Monedero, que tiene dos empresas a su nombre y de cuyas cuentas se desprende que realiza servicios profesionales para distintas mercantiles, ha asegurado que no es un experto redactando facturas y que pudo cometer errores al confeccionarla. Ha insistido, en todo caso, en que no estaba en ningún caso fabricada «ad hoc» para justificar el ingreso ante el banco, pues constan correos electrónicos que ha aportado y que demuestran que la hizo con anterioridad.

De hecho, ha presentado además unos correos electrónicos con billetes de avión para justificar que se desplazó a aquellos lugares donde prestó la supuesta consultoría, aunque de acuerdo a las fuentes presentes en la declaración consultadas por ABC, no ha precisado en qué consistieron los trabajos, más allá de mencionar asesoramientos y la elaboración de un manual del que habría aportado documentos.

Ni el juez ni la Fiscalía, las únicas partes junto a su abogado a las que se ha avenido a contestar, le han preguntado a qué contrato o encargo obedecían esos servicios que, según ha dicho, podrían consistir incluso en un análisis certero de una realidad que se proporciona por teléfono, de acuerdo a las mismas fuentes. El ejemplo que ha puesto ante el juez para explicar su consultoría es tener la capacidad para trasladar al que pregunta «qué tornillo o tuerca hay que apretar» en un momento dado.

En este sentido, las acusaciones van a solicitar por escrito que se le vuelva a citar a declarar, habida cuenta de que la documentación que ha aportado se ha consignado en el juzgado a las ocho de la mañana y no se ha puesto a disposición de las partes , que reclaman el derecho a conocer el contenido para poder preguntar sobre él.

«Hay voluntad de acusar a la gente de Podemos»

En cuanto a su presunto papel de intermediación para el desembarco de Neurona Consulting en España y su posterior contratación con Unidas Podemos para las generales de abril de 2019, Monedero se ha desmarcado. Según ha dicho, el partido ya tenía relaciones con la consultora desde tiempo atrás y él no tuvo absolutamente nada que ver con ese contrato electoral . Preguntado por su relación personal con el socio fundador de Neurona en España, el mexicano César Hernández, la ha minimizado.

«Hace ocho meses esto no habría tenido lugar», ha dicho Monedero al salir en declaraciones a los medios. «Creo que desaparece totalmente una argumentación que me llevó a las portadas de este país la víspera de las elecciones catalanas. He protagonizado las portadas otra vez porque parece que hay una voluntad de que la gente de Podemos esté acusada por esta guerra judicial, el 'law fare'. Si creen que nos van a meter miedo se equivocan radicalmente», ha sentenciado.

Monedero, que llegó al juzgado con una hora de antelación y accedió por la puerta principal después de que el Decanato le negase una entrada más discreta, declaró como investigado después de que pasaran ante el juez Juan José Escalonilla dos testigos: el exempleado de Podemos Erik Alfredo Guerrero, conocido como «El colibrí» y que según la exabogada del partido habría redactado el contrato con Neurona; y José Miguel Almazán, administrador de Yuguen Media SL , otra empresa que hizo vídeos de campaña.

«El Colibrí» niega haber redactado el contrato

El primero ha negado haber escrito aquel contrato. En declaraciones a los medios a su salida del juzgado, ha incidido en que sus labores en el partido eran «administrativas» y para «generar ideas» . «No tengo nada que ver con los contratos, ni con su redacción ni con su firma, y no tengo ningún conocimiento de que se haya hecho ningún tipo de contrato irregular o ilegal», ha señalado.

En línea con lo que defendía Monedero, ha insistido en que hay una guerra judicial contra el partido en la que, según ha dicho, él ha salido también malparado por su nacionalidad de origen y su pertenencia en aquel tiempo al partido.

En cuanto a Almazán, ha puesto a disposición de las partes el link de internet donde se encuentran todos los vídeos que hizo la empresa para Podemos en aquella campaña, una iniciativa titulada «Política en 3 minutos» y que consiste en micro vídeos explicativos desde un punto de vista alineado con el partido sobre cuestiones objeto de debate en aquella campaña.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el juez y las partes se han interesado en saber si parte de los materiales que produjo esta empresa incluían vídeos con testimonios de ciudadanos, como los aportados por Podemos al juzgado para acreditar que Neurona hizo trabajo real y fue remunerada por ello. Yuguen no produjo ese tipo de materiales, tal y como ha explicado su administrador ante el juez.

No obstante, ha declarado que sus trabajadores visitaron varias veces el cuartel general de la campaña electoral que montó Unidas Podemos en la calle Maudes de Madrid y ha explicado que según le ha contado al hilo de la causa uno de sus empleados, allí había varios ciudadanos de origen mexicano trabajando, y ha facilitado el nombre de una de esas personas.

Recientemente, Podemos ha presentado al juzgado la identificación de los trabajadores de Neurona que se desplazaron a España para los trabajos de consultoría contratados, junto con sus visados y los registros de sus billetes de avión.