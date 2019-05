La Moncloa no prevé cambios de concejales pese al fallo en la web de las elecciones municipales Interior admitió ayer errores en la traslación de los datos de los votantes a la página web de los resultados

El escrutinio en las elecciones municipales del 26 de mayo fue en general correcto y no se prevé que puedan registrarse cambios de concejales, según ha aclarado el Palacio de la Moncloa este miércoles. La confusión ha llegado después de que los datos publicados hayan reflejado sólo los votos «útiles» e ignorando los «inútiles».

Moncloa ha señalado que, a la espera de la proclamación definitiva de los resultados, el escrutinio y adjudicación de concejales es generalmente correcto. Esta explicación aclara la polémica generada por la difusión provisional de los datos por parte de la empresa adjudicataria SCYTL-VECTOR, quienes ha seguido un criterio, que, admite Moncloa, está provocando algunos malentendidos.

«Suma a cada partido o agrupación de partidos los votos que han sido necesarios para lograr concejalías», explican estas fuentes, por lo que parece que no cuadran las cuentas entre el voto emitido y escrutado, con el voto que se refleja finalmente en la pagina web del Ministerio de Interior.

Con respecto a los votos restantes, los que no han servido para adjudicar concejales, no los contabiliza. Pero desde Moncloa se recalca que esto no quiere decir que no hayan sido escrutados, sino que «no aparecen reflejados en ningún sitio de la web». De esta manera, en el total de España, hay miles de votos que «aparentemente no están».

Con todo, subraya que el reparto de concejalías no se va a ver afectado e informa de que la empresa ha preparado ya una nueva versión, que incluye la suma total de votos emitidos, que previsiblemente estará disponible este miércoles.