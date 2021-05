Marruecos llama a consultas a su embajadora en Madrid El gobierno marroquí quiere conocer de primera mano los pormenores del encuentro entre Karima Benyaich y la ministra Arancha González Laya

El gobierno de Marruecos ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaich. Tal y como ha informado la agencia Efe y según ha podido confirmar ABC por fuentes diplomáticas, el gobierno de Marruecos ha requerido la presencia de Benyaich allí poco después de que ésta fuera convocada por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Este nuevo movimiento tiene varias lecturas. Por un lado, quiere decir que el gobierno marroquí requiere a su embajadora de España para que le informe de primera mano sobre la reunión que ha mantenido con Laya y todas las informaciones que en las últimas horas han llegado a la embajada marroquí en Madrid. Lo que todavía no ha trascendido es si el gobierno de Marruecos quiere que Benyaich viaje hasta allí o si les bastará con una reunión telemática.

Una llamada a consultas también podría significar el paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas, lo que supondría una escalada de tensión en la crisis entre España y Marruecos.

Poco antes de se reunión con Laya, Benyaich ha realizado unas declaraciones de las que se deduce la postura de Marruecos en esta crisis migratoria. «Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir», ha explicado. La embajadora de Marruecos ha insistido en que hay «actitudes que no se pueden aceptar» y que las relaciones entre países vecinos y amigos se tiene que basar en «la confianza mutua, que se tiene que trabajar y nutrir».

Que los hechos «no vuelvan a repetirse»

Horas después, Laya ha realizado un canutazo a los medios de comunicación. Desde que Brahim Ghali ingresó en el hospital de Logroño, los periodistas llevan preguntándole a la ministra sobre las relaciones con Marruecos y las consecuencias que el gobierno marroquí decía que habría. En todas las comparecencias de las últimas semanas Laya se ha limitado a contestar que las relaciones bilaterales entre países eran buenas.

Ayer, fuentes consultadas por ABC aseguraban que en Exteriores hacían la lectura de que el problema ya no era suyo, sino del Ministerio de Interior, ya que los ciudadanos marroquís ya estaban en territorio español. Hoy, ante la gravedad de la situación con una crisis migratoria sin precedentes, a Laya no le ha quedado otra que hacer unas declaraciones al respecto.

«He convocado a la embajadora de Marruecos ante España para expresarle nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta», ha declarado Laya en la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ha añadido: «Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y Marruecos. Le he expresado también el deseo del gobierno de mirar al futuro, de evitar que actos como estos puedan volver a repetirse. También le he pedido el compromiso de que se puedan seguir retornando todos aquellos ciudadanos que hayan entrado de manera irregular en nuestro país, de acuerdo con los protocolos en vigor entre España y Marruecos».