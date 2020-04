Maroto asegura que el PP «no va a dejar tirado al Gobierno» pese a la «soberbia e ineficacia» de Sánchez «Algunas medidas demuestran que quien manda en el Ejecutivo es Pablo Iglesias»

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha dejado claro hoy en TVE que su partido va a actuar con responsabilidad y «no va a dejar tirado al Gobierno». Eso sí, ha exigido a Pedro Sánchez que hable y consulte a Pablo Casado, porque es el PP el que va a apoyar después sus medidas, y no sus socios que le están dejando «tirado», y es razonable que los populares quieran apuntar qué errores se cometen.

Maroto ha explicado así que las críticas del PP no supondrán que se desmarque del Gobierno de la Nación en un momento tan complicado como este por la crisis del coronavirus.

«Tenemos una de las peores crisis, y nos ha tocado tener el peor presidente de la historia democrática», ha lamentado el portavoz del PP en la Cámara Alta. Según Maroto, Sánchez está demostrando «ineficacia, incapacidad de control y soberbia a la hora de actuar».

«Actúa como si tuviera mayoría», señala el dirigente del PP, quien defiende que su partido está haciendo lo que toca en un momento como este. Ser responsable, ha sostenido, «no es tragárselo todo, como si no nos diésemos cuenta de que hay errores evidentes».

«No podemos entender cómo se puede aprovechar un decreto sobre el coronavirus para meter a Pablo Iglesias en el CNI, o para favorecer indultos a independentistas», ha criticado. El PP tampoco entiende «que no se consulte absolutamente a nadie, ni siquiera a los afectados», cuando se toman medidas tan trascendentales como las de los últimos días.

Maroto ha asegurado que el PP está dispuesto a seguir apoyando al Gobierno a pesar de esto. «Pero España necesita una oposición responsable, que cuente las cosas para evitar que Gobierno cometa errores».

«Sería imposible pensar que un partido responsable va a dejar tirado al Gobierno. Lo que pedimos es que se hable antes de tomar medidas con el partido que tiene que apoyar esas medidas», ha pedido.

A su juicio, algunas actuaciones demuestran «que quien manda en el Ejecutivo es Pablo Iglesias». Y con Iglesias, ha añadido, no va a salir España adelante, «eso lo sabe hasta el último de Podemos. Va a hacer falta el PP otra vez». «Solo pedimos formar parte de las decisiones antes de que se tomen».

Respecto al decreto que supone la suspensión total de la actividad económica no esencial, sobre el que Casado dijo que el PP no lo apoyará si no se producen modificaciones, Maroto ha matizado que los populares están de acuerdo con su contenido, pero lo que piden es que se hable con los afectados y con los partidos.

«Cómo no vamos a compartir la medida si la hemos propuesto antes. El Gobierno va un paso detrás de lo que toca hacer». Según Maroto, el PP no debe quedarse en la crítica. Con una mano puede criticar, pero con la otro debe «aportar medidas positivas».

«Si no está el PP, España no puede salir adelante. Si el PP no aprueba los decretos de Sánchez, no se aprueban. Esa es la responsabilidad. Y lo que pedimos es que se hable con el PP de esas medidas, para sumar iniciativas».

«Vamos a apoyar las medidas, que hemos conocido por los medios. El PP tiene que estar a la altura. Lo que pedimos es conocerlas y poder opinar antes de tenerlas que adoptar», ha señalado. Eso sí, ha reconocido que algunas de las iniciativas las ve adecuadas y otras no las entiende «absolutamente nadie», como las relacionadas con los autónomos.