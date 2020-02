Caso Ábalos Las maletas del séquito de Delcy Rodríguez no pasaron por los controles de seguridad José Luis Ábalos y la vicepresidenta chavista estuvieron juntos un par de horas

S.E. Madrid Actualizado: 20/02/2020 08:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El escándalo del «Delcygate» amenaza con convertirse en pesadilla para el Gobierno. Después de la decisión del martes del juez de guardia de ordenar que se guardaran las imágenes de lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas la madrugada del pasado 20 de enero por encontrar «indicios racionales de delito», las declaraciones ante notario del vigilante jurado de Ilunion que estuvo de servicio esa noche en la zona donde se produjeron los hechos añaden nuevos elementos que confirman que cada versión del ministro de Transportes ha sido una chapuza.

El vigilante de seguridad, que está expedientado por su empresa por haber permitido grabar a unos periodistas la sala VIP donde estuvieron Delcy Rodríguez y su séquito, confirmó ante notario que hubo reunión, que las maletas de los venezolanos, que llenaban dos carros, no pasaron por ningún control de seguridad, y que el hombre de confianza del ministro, Koldo García Izaguirre, mantuvo una actitud altanera en algún momento.

Este es un resumen de la declaración del trabajador, adelantada por «OK diario»:

En torno a la medianoche «percibo una presencia de vehículos policiales no habituales en el lugar. Observo la presencia de entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. Posteriormente me comunican que una de las personas del vuelo de llegada no puede salir», no puede «acceder a territorio nacional». Esa persona era Delcy Rodríguez.

«Aproximadamente a las 00:10 - 00:15 llega el ministro Ábalos cruzando el arco detector con otra persona (a la que posteriormente identifico por fotografía como Koldo García Izaguirre), queriendo acceder directamente a zona restringida», afirma el testigo. No lo pudieron hacer porque a las 00:05 se habían bloqueado las puertas de acceso a las pistas precisamente por la llegada del vuelo de Caracas. «Viendo que no pueden acceder, se quedan viendo a través de los cristales». Y «vuelven al hall de las instalaciones».

Y «a las 00:25 horas accede uno de los comisarios [...]» comunicando en ese instante que «José Luis Ábalos y tres personas le acompañan a zona restringida (pistas) sin pasar ninguna medida de seguridad con objeto de acceder al avión». «Uno de los acompañantes de Ábalos, al que posteriormente identifico como Koldo García Izaguirre, yendo detrás de uno de los comisarios de la Policía Nacional, pretende acceder a zona aire sin identificarse. En ese momento le llamo la atención y me responde: Yo no tengo por qué identificarme».

Llamada de atención

«En torno a la 01:30 horas regresan de la zona de pistas el ministro con las personas que le han acompañado junto con los miembros que llegaban del vuelo de Caracas». Es decir, con los venezolanos y, entre ellos, por supuesto, Delcy Rodríguez. «Tuve que llamar la atención a un pasajero de este vuelo porque accedió a zona pública sin presentar su pasaporte. Posteriormente miembros de la Policía Nacional de Aduanas realizaron su trabajo con los demás miembros del vuelo, viendo cómo les introdujeron a una de las salas que pertenece a la empresa Sky Wallet. Y que se encuentra en zona pública, una vez traspasado el control fronterizo».

A partir de la 01.30 horas, la comitiva fue alojada en las zonas Vips de la Terminal Ejecutiva. «El personal de Sky Wallet traslada dos carros con maletas al exterior de la zona pública para ponerlos en los vehículos sin pasar ningún control de aduanas. Ya a las las 02.15h observo cómo el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad, quedando KoIdo García Izaguirre acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo». Es decir, el ministro estuvo dos horas con Delcy Rodríguez.

«En torno a las 02.25 (...) observo cómo Koldo García Izaguirre intenta convencer que ese mismo avión privado salga destino a Turquía lo antes posible y llevando a los pasajeros con ellos. Escucho al personal de Sky Wallet comunicar a Koldo García Izaguirre que el vuelo es imposible que salga antes de las 14,00 horas de ese mismo lunes».

«Se monta un servicio especial y extraordinario de custodia policial compuesto por 4 agentes de Policía Nacional y dos agentes de la Guardia Civil que permanecen custodiando la zona pública de la zona ejecutiva al menos hasta que yo abandono a las 06.00 horas, momento en el que me sustituye mi relevo». Koldo García Izaguirre permanecía aún allí.

Sin duda, las cámaras de seguridad del aeropuerto confirmarán si este testimonio es cierto o no. En cualquier caso, fue prestado antes de que Ilunion abriera expediente al vigilante.