López Miras: «El proyecto de Pablo Casado no tiene fecha de caducidad»

La última semana fue especialmente complicada para la Región de Murcia , con la dimisión de su consejero de Salud en plena tercera ola , por no cumplir el protocolo de vacunación. Fernando López Miras tiene como prioridad absoluta frenar la embestida ... de la pandemia, con medidas estrictas que se han adelantado al resto de regiones, y con un apoyo social que se refleja en las encuestas: el PP vuelve a ser el primer partido en esta comunidad.

Cambiar de consejero de Salud en este momento crítico debe de complicar la lucha contra el virus...

El consejero que se ha incorporado es un gran profesional, con experiencia clínica, en gestión hospitalaria y atención primaria. No hemos parado y estamos volcados en la gestión de la pandemia, que es nuestra prioridad.

Y tener un ministro de Sanidad que es candidato electoral en Cataluña tampoco facilitará las cosas.

Lo complica todo. Del aplazamiento o no de las elecciones en Cataluña ha dependido que se aprueben o no medidas por el Gobierno y eso hace que pensemos mal. Pone la sospecha sobre la prioridad que tiene este Gobierno y el ministro de Sanidad, en un momento en que la transmisión del virus está descontrolada. En esta situación, las comunidades demandamos medidas, pero ni las toman ni dejan que las tomemos.

¿Qué le parece que no dimitan otros cargos de otros partidos por colarse en la vacunación?

Asumir responsabilidades va en la conciencia de cada uno y en la línea política de cada partido. En Murcia teníamos un gran médico como consejero, honesto y buena persona. Tomó una decisión con un criterio que no fue el correcto y asumió su responsabilidad. Da muestra de la ejemplaridad de su conducta. Pero es sorprendente que con las decisiones erróneas que han tomado otros, incluso con ocultación de datos, no hayan tomado ninguna decisión.

¿Cómo ve el caso del Jemad?

Lo primero que hay que hacer es clarificar los protocolos. Y que cada uno asuma sus responsabilidades. Lo dejo en la conciencia de cada uno.

¿Corrió peligro el pacto con Ciudadanos en Murcia hasta que dimitió el consejero?

Ciudadanos nos transmitió su posición y desde el primer momento se dieron todas las explicaciones. Lo deseable sería publicar la lista completa de los que se han vacunado, para generar confianza. Ahora bien, estamos escuchando que se han vacunado 460 altos cargos, y no hay tantos ni en el Gobierno de España. No es así. Solo se han vacunado los altos cargos que son médicos y tienen contacto con centros sanitarios. La mujer del consejero, por ejemplo, no solo es cirujana, es directora general de asistencia sanitaria y está todos los días en hospitales.

¿Qué mensaje le transmitieron desde Génova cuando se supo el caso de su consejero de Salud?

Tengo una relación muy estrecha con Génova, intercambio información de forma frecuente con el presidente y el secretario general. En todo momento tuvimos clara la actuación y Génova confió en nosotros siempre, cosa que agradezco.

¿Cuándo tienen previsto vacunarse usted y todo su Gobierno?

Cuando marquen los criterios. Solo están definidos los primeros grupos de población. Me va a tocar esperar.

¿Ve necesario que el Gobierno reforme el estado de alarma para dar más instrumentos a las regiones?

Es urgente y muy necesario. Lo ideal, lógico y responsable, algo que se está haciendo en todo el mundo, pero no en España, es que el Gobierno lidere la gestión de la pandemia. Pero una vez que el Gobierno ha hecho dejación de funciones, porque no nos ha delegado la gestión de la pandemia, nos ha delegado la pandemia, al menos que nos deje ejercer y tomar decisiones.

¿Este modelo de cogobernanza ha fracasado?

No existe la cogobernanza. Es buena y positiva, y deberíamos ejercerla. Pero no existe. Solo hay gobernanza de las comunidades autónomas.

¿El PP tiene una estrategia unitaria o cada comunidad decide por su cuenta?

Con la pandemia no hay estrategias políticas que valgan. La única que hay es la sanitaria. El PP apoya siempre la estrategia de profesionales sanitarios, y lo que nos dicen estos es que se tomen decisiones de país, y no 17 diferentes.

Las encuestas reflejan un PP en primera posición en Murcia, como en el resto de regiones donde gobierna. Pero en el conjunto de España no acaban de conseguirlo, según la mayoría de los sondeos. ¿Cómo lo explica?

Se ha demostrado que cuando hay un problema en España y hay que gestionar y tomar decisiones, es el PP el que da la cara. Ya pasó antes. Será el PP de Casado el que saque a España de la tercera crisis que deje el PSOE.

¿Qué falta en el proyecto de Casado para dar el «sorpaso» al PSOE?

Sinceramente, creo que no le falta nada. Es el proyecto que necesita España y más ahora. Ahora mismo el problema es la fragmentación del voto. Y creo que si hay una persona y un proyecto que puede unificarlo para que no siga gobernando el PSOE con Iglesias, es Casado. Después de las próximas elecciones solo podrá haber una de estas dos personas sentadas en La Moncloa: Sánchez o Casado. No hay más opciones.

¿Esas próximas elecciones generales serán la prueba definitiva, el ahora o nunca para Casado?

El proyecto de Casado no tiene fecha de caducidad. Es el que necesita España y estoy convencido de que en 2023 será el que lidere España.

¿Los presidentes autonómicos actúan como punta de lanza de ese proyecto?

El PP solo tiene una punta de lanza, que es Pablo Casado. Allí donde gobernamos, aplicamos las políticas del PP porque son las que tenemos y son las políticas de Casado.

El PP está inmerso en su renovación provincial y regional, con decenas de congresos en los próximos meses. ¿La unidad interna está en juego?

No veo la unidad en juego. Hacía tiempo que el PP no estaba tan activo orgánicamente como ahora. El presidente y el secretario general entendieron que debían revitalizar el partido e impulsar sus estructuras. Los veo centrados en esa tarea, en contacto permanente con todas las sedes.

¿Temen que Casado tenga competencia interna en el futuro congreso nacional del partido?

Ahora mismo la unidad es evidente, el proyecto de Casado es el que necesita España y estoy convencido de que todos lo vemos así. La actuación orgánica del partido irá en esa dirección.

