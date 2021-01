El presidente de Murcia fulmina al consejero que se vacunó contra el Covid-19 En una rueda de prensa, Villegas pidió disculpas pero rechazó dimitir porque consideraba que no se había saltado ningún protocolo

El consejero de Salud de la Región Murcia, Manuel Villegas, presentó su dimisión este miércoles, solo horas después de que anunciara que no pensaba hacerlo. El presidente murciano, Fernando López Miras, anunció la decisión del consejero tras conocerse que tanto el consejero como numerosos altos cargos —entre ellos su mujer, directora general— y funcionarios de su departamento habían sido vacunados contra el Covid-19. Se habrían saltado de esta forma el protocolo establecido para la administración de la vacuna, que da prioridad a ancianos de residencias, personal sanitario de primera línea y personas dependientes de alto riesgo.

Por la mañana, en una rueda de prensa en la que estaba visiblemente nervioso, Villegas aseguró que no iba a dimitir porque no se había saltado ningún protocolo y se había inscrito en la web habilitada por el Ejecutivo regional para vacunarse «con normalidad». A pesar de eso, sí que pidió disculpas a quienes se hubieran podido sentir ofendidos: «Hemos informado todos los días de las medidas adoptadas con una gestión perfectamente transparente. Lamento que lo sucedido pueda ensombrecer la labor de los profesionales. Es un momento para unirnos y salir adelante. Mi futuro no es la política y volveré a la clínica».

Esa última frase, «volveré a la clínica», resulta llamativa, ya que en declaraciones al diario «La Verdad», que adelantó la noticia, Villegas defendió que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en su condición de sanitario, ya que tiene plaza de Cardiólogo. No obstante, dada su condición de consejero, no está en la primera línea de batalla contra la pandemia, como tampoco tenían prioridad los funcionarios y altos cargos del departamento. Entre estos últimos se encuentra su mujer, que también recibió la primera dosis. Villegas, además, defendió ante ese medio que debatir sobre si los cargos públicos debían vacunarse o no solo servía para desviar «el foco de lo importante», «la presión en los hospitales».

En esa primera rueda de prensa, defendió además que no había habido «ninguna voluntad de ocultar nada» y se había hecho «lo que se tenía que hacer». Por la tarde fue el turno del presidente regional, López Miras, que en una declaración sin preguntas —que definió como la «más difícil»— manifestó que «un buen amigo» y «una buena persona» acababa de presentarle la renuncia. «Hoy me toca decir adiós a un hombre admirable y a una persona extraordinaria», dijo sobre Villegas.

El presidente murciano defendió su actuación, que calificó de «ejemplar» e «intachable». Tras ello, López Miras señaló: «A nadie se oculta que estamos viviendo los días más duros de la pandemia» y «nada debe distraer a un Gobierno responsable de salvar vidas». Villegas habló con «la convicción de que se ha hecho lo mejor» y lamentó el «ruido» que le impedía quedarse hasta el fin de la pandemia.

Ciudadanos y Vox pedían su dimisión

Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la Región de Murcia, pidió la dimisión del consejero solo una hora después de conocerse la noticia. La líder autonómica del partido y portavoz del Ejecutivo regional, Ana Martínez Vidal, afirmó en un tuit que el protocolo era «muy claro» y a los consejeros no les correspondía recibir la vacuna. «Este comportamiento no es admisible. El consejero de Salud debe asumir su responsabilidad y dejar el cargo», manifestó.

La presidenta del partido, Inés Arrimadas, también lo reclamó, acusándole de «saltarse la cola». En Sevilla, manifestó que «en Ciudadanos no duraría ni cinco minutos» tras un comportamiento así y exigió al presidente murciano, si Villegas no dimitía, que le cesara. Informa Antonio R. Vega.

Vox, fuera del Gobierno pero su principal apoyo al estar en minoría, también pidió la dimisión del consejero por un comportamiento que la presidenta del grupo parlamentario en el Congreso, Macarena Olona, tachó esta mañana de «vergonzoso». El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha insistido en esta idea: «Es intolerable que haya cargos públicos que se salten la normativa anteponiendo sus intereses personales a los de miles de familias que verdaderamente necesitan la vacuna».