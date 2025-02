Los letrados del Parlament admiten que Torra ya podría no ser presidente

El pleno del Parlamento de Cataluña vota hoy si presenta un recurso ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo para que Quim Torra , presidente de la Generalitat, recupere su acta de diputado. En el texto del recurso, firmado por el letrado de la cámara Antoni Bayona y consultado por ABC, al margen de pedir la recuperación del escaño para Torra, se advierte de que una interpretación jurídica válida sería la de que si el presidente autonómico pierde su acta de diputado, automáticamente cae su condición de presidente de la Generalitat . Una opinión que es compartida por Ciudadanos y Partido Popular.

Tras defender que Torra -suspendido por la Junta Electoral tras una sentencia no firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia- debe mantener su escaño, los letrados señalan: «La condición de diputado (autonómico catalán) es, por tanto, requisito necesario para ser presidente de la Generalitat y, a pesar de que la norma no lo diga expresamente, es posible interpretarla en el sentido que esta condición no solo actúa en el momento de la elección, sino que ha de mantenerse mientras se desarrolle el cargo. De hecho, esto es lo que demuestra la praxis institucional y parlamentaria seguida hasta ahora en el Parlamento catalán».

Este miércoles, el pleno parlamentario votará si se presenta el recurso ante el Supremo, pero sin entrar en su contenido . El pleno se pronunciará después de que, el 23 de enero, el Alto Tribunal rechazase el recurso, pues solo había pasado por la Mesa. En cuanto al fondo, los letrados ya advirtieron en su escrito ante la Junta Electoral -el 30 de diciembre- de que Torra perdería su condición de presidente si perdía su escaño.

Rebajando expectativas

Con la incertidumbre de la situación jurídica de Torra, el Gobierno aborda la reunión de mañana entre el presidente de la Generalitat y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con una clara vocación de rebajar expectativas y de situarla dentro del carril de la normalidad institucional. Y como primera piedra de un camino largo, pero sin aspiración de alcanzar acuerdos sobre el «conflicto político».

En sintonía con su discurso, el Ejecutivo mantiene el canal institucional. Pese a que internamente no se considera a Torra un interlocutor fiable. Y se da por hecho de que a medio plazo dejará de serlo. Pero hasta que esto ocurra el Gobierno mantiene su reconocimiento rebajando las expectativas de la cita . «No esperamos resultados a corto plazo», dijo ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El Gobierno sí reconoce que el encuentro es un «hito importante» dentro de la negociación y los acuerdos que permitan dar una «solución política» a la situación en Cataluña. Pero siempre desde el prisma de que «la solución es compleja» y de que «va a requerir tiempo». Así, en el Gobierno no esperan para mañana establecer un calendario de próximas reuniones. Al menos, no es lo que se contemplaba ayer. Aunque la cuestión está abierta en función del tono de la reunión.

Sánchez viaja con Darias

A continuación se tendrá que constituir la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. Y aunque esta reunión la demandó la Generalitat como cita previa, desde La Moncloa no creen que en esta cita se pueda entrar a hablar sobre las personas que compondrán esa mesa . El Gobierno entiende que el gobierno autonómico de Torra tiene una cuestión interna que resolver sobre esto entre los socios: ERC y JpC.

Sánchez, que viajará a Barcelona con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias , no quiere repetir una imagen como la de Pedralbes (2018), donde Torra buscó una cumbre bilateral entre gobiernos que el Ejecutivo no terminó de rechazar celebrando en paralelo otra reunión de Calvo y Batet con Pere Aragonés y Elsa Artadi.