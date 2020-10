El instructor Manuel García Castellón, en la Audiencia Nacional

El juez del caso Dina pide amparo al CGPJ ante la «campaña de desprestigio» que amplifican miembros del Gobierno «En 42 años de ejercicio profesional, no me he visto nunca sometido a una campaña de difamación de esta dimensión y este nivel» Ha denunciado amenazas de muerte en redes sociales que ya están siendo investigadas por las fuerzas policiales