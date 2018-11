Los jueces elogian el gesto de Marchena: «Es una lección de independencia» Resaltan la «dignidad personal y profesional» del juez y piden otro sistema de elección

Nati Villanueva

Las cuatro asociaciones de jueces elogiaron ayer la renuncia del magistrado Manuel Marchena y reivindicaron la «independencia» de la carrera ante las injerencias políticas y el cambio del sistema para elegir al órgano de gobierno de los jueces. Esta fue precisamente una de las reivindicaciones de las carreras judicial y fiscal que motivaron la huelga del lunes: los jueces quieren que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces y no por los políticos.

«Es una lección de independencia y nos sentimos orgullosos. Ningún político domina al poder judicial, a ningún tribunal en concreto ni a ningún juez», señaló el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, en relación al presidente de la Sala Segunda del Supremo.

Para Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados, la renuncia del magistrado es «un gesto de dignidad personal y profesional que le honra» y que está «a la altura de su calidad jurídica y profesional». Esta asociación, que preside Raimundo Prado, aprobó hace unos días recurrir el nombramiento de Marchena por la forma en la que se hizo público su nombre, sin ni siquiera estar elegidos todos los vocales del Consejo, que son los que, según la ley, tienen que votar a su presidente el día de la constitución del órgano.

A su juicio, el sistema de elección de los miembros del CGPJ, con el excesivo protagonismo de los partidos políticos, es un «sistema caduco y contario al espíritu del legislador constituyente» que, en el artículo 122 de la Constitución, estableció que los 12 vocales (de un total de 20, ocho de ellos elegidos por las Cortes entre juristas de reconocida competencia) debían ser elegidos por los jueces.

«Negociar los vocales de manera indecorosa entre los principales partidos no contribuye a generar confianza en la Justicia, tan necesaria en democracia», insiste la AJFV.

De igual forma, desde Jueces para ces para la Democracia, su portavoz, Ignacio González, aseguró que la decisión de Marchena de renunciar a la presidencia del Supremo «le honra, dignifica a la carrera judicial y su independencia» y muestra «el malestar» del colectivo.

Por su parte, Foro Judicial Independiente, la única que no ha participado en el proceso de renovación del órgano, hizo un llamamiento a modificar el sistema de elección de vocales. «El gobierno del Poder Judicial no puede ser el reparto de cargos entre los partidos políticos. No es de recibo que los vocales del CGPJ consientan en ser adscritos a un sector conservador o progresista porque, inevitablemente, las decisiones que tomen siempre se enjuiciarán desde esa perspectiva», señalaba ayer la asociación.

A su juicio, la renuncia de Marchena «dignifica la función judicial y la categoría personal de quien la toma», pero también revela un sistema que «no puede sostenerse». Añade que los jueces no pueden ser cómplices. «No podemos avalar, con nuestros actos o con nuestro silencio, esta grave situación».

Por ello invitaron a quienes se han postulado como candidatos a vocales «a que retiren sus candidaturas, y a las asociaciones que los avalaron, a que retiren tales avales, no porque tales candidatos carezcan de capacidad y méritos, sino porque el sistema para su designación compromete su futura actuación y perjudica la imagen del Poder Judicial.