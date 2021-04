La izquierda no pasará

En política, y más en campaña, ganar es no perder, sobre todo si eres el rival a batir. El debate electoral del 4M no dejó un vencedor a la vieja usanza, pero resulta obvio que si ayer la izquierda no derribó a Isabel Díaz Ayuso quiere decir que la candidata del PP está aún más cerca de su objetivo: gobernar en Madrid. Pero, ¿qué pasó al otro lado?

La izquierda desperdició ayer su gran oportunidad, la mayor de la campaña, y lo hizo a pesar de que es histórico en España que las izquierdas comparezcan divididas y no se despellejen ante la mitad atónita de la derecha. Eso fue un éxito de los tres candidatos zurdos, probablemente el único, pero