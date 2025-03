Josep Ramon Bosch: «Si el constitucionalismo no se reinventa, el secesionismo arrasa»

Josep Ramon Bosch (Santpedor, 1965) ha sido durante años, y en calidad de fundador y primer presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), el «botifler» oficial de Cataluña. Al frente de la entidad constitucionalista lideró la lucha civil contra el independentismo, una posición expuesta, no cómoda, ... pero que lideró con convencimiento. Ahora es uno de los impulsores de Lliga Democràtica, proyecto que desde el centro derecha liberal reivindica el catalanismo constitucionalista. También acaba de publicar «Cataluña, la ruta falsa» (Deusto), una «enmienda a la totalidad al relato histórico y falseado del nacionalismo», a la vez que un compendio de propuestas para superar la «conllevancia» orteguiana para pasar al «ir a las cosas», también de Ortega. El pleito catalán tiene remedio, sostiene. Barcelona como cocapital, el reconocimiento y uso del catalán como lengua española, el traslado del Senado o ministerios y, de manera más reciente y polémica, la petición de indulto de los líderes del «procés», son algunas de sus propuestas

–¿Qué es la falsa ruta?

–El momento en el que el «catalanismo» se pierde, aunque yo prefiero hablar de catalanidad. Dicho esto, el catalanismo nunca ha sido separatista, o al menos ha sido una corriente minoritaria del mismo. El catalanismo es en realidad una propuesta para hacer renacer la España postrada del siglo XIX, fue un grito de regeneración… El catalanismo, o la catalanidad, pierde su sentido cuando se sumerge en un proyecto de ruptura que va contra su propia historia. El separatismo no deja de ser un hijo tuerto del catalanismo.

–Lo contrapone al nacionalismo español.

–No, no es así, porque no hay un nacionalismo español, hay un nacionalismo de matriz castellana, y otro catalán. Nacionalismo es el odio al otro, patriotismo es la estima, la querencia por ir juntos con otros pueblos, y eso es España. Vox representa el nacionalismo castellano, y ambos nacionalismos se retroalimentan. El PP ha caído también en ese error. Tan peligroso es uno como el otro. Los que nos sentimos patriotas debemos luchar para superar estos nacionalismos para mejorar esta gran patria que es España.

–De fondo, siempre, la reivindicación de la figura de Francesc Cambó.

–Cambó fue un auténtico patriota español. Encarnó el sentir de un centro derecha liberal en Cataluña, que trabajó por Cataluña y por la grandeza de España. Como personaje desdibujado a posteriori hay que reivindicarlo todavía más. Es una gran personalidad en la que nos debemos reflejar.

–¿En qué punto está el «procés»?

–El proceso ha muerto tal y como lo conocemos. La vía unilateral no volverá en mucho tiempo. ERC no está en este camino, el PDECat tampoco… quedan los irredentos, pero más como discurso que como acción… pura retórica. Las consecuencias de ir por esa vía ya la conocen, la cárcel.

–La Lliga ha pedido el indulto para los líderes del 1-0 cuando no han pedido ni perdón.

–La solicitud del indulto es dentro del marco constitucional, puesto que el indulto reconoce la validez de la condena, manteniendo la inhabilitación. El estado ya ha ganado y aunque digan «lo volveremos a hacer», saben que el camino es la cárcel y todo se reduce a bravatas sin posibilidad de éxito. La fuerza la ejerce quien perdona y son los separatistas radicales quienes rechazan el indulto y quieren la amnistía. Debemos generar un nuevo consenso para pasar página del proceso separatista, puesto que una mayoría de catalanes son favorables al entendimiento. Seguridad jurídica y retorno de las empresas, convivir todos los catalanes dentro de España es lo que reclama la mayoría de catalanes

–Elecciones previsiblemente en febrero. ¿Qué panorama otea?

–Un panorama descorazonador. Hay un riesgo enorme de que el independentismo gane las elecciones no solo en diputados sino en voto popular, y eso nos arroja a otra dimensión.

–¿Qué responsabilidad tienen ahí los constitucionalistas?

–Toda. Para empezar, por el abandono de Cs de Cataluña. Dimos la confianza a Cs 1,1 millones en 2017, y eso ha quedado enterrado. Estamos aquí por su incapacidad, y por la del PSC y la del PP. Es culpa de todos. Las encuestas asustan. De lo que se trata es de ganar la Generalitat y echar a los nacionalistas. Y por eso estamos trabajando muchos en la Lliga Democràtica, para ampliar la base social del constitucionalismo, del voto de la legalidad para superar el proceso. En la Lliga hay gente que viene del soberanismo y gente que viene del constitucionalismo, pero lo que nos interesa es hablar del futuro de Cataluña.

–¿Qué hacer?

–Si el constitucionalismo no es capaz de reinventarse, vamos muy mal. PP y Cs juntos no suman. La marca del PP está quemada y Cs con Carlos Carrizosa puede remontar algo con respecto a las encuestas actuales, pero muy por debajo de lo obtenido. Creo que hay que apostar por un gran proyecto de centro liberal, catalanista, que sirva para superar el proceso. No digo que sea la Lliga, o los que lo impulsamos, pero algo hay que hacer distinto. Si no es así los separatistas arrasarán.