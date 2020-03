José Luis Martínez-Almeida: «No llega material ni nos dan una fecha y no podemos esperar más»

Marta R. Domingo SEGUIR Madrid Actualizado: 22/03/2020 08:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando el 15 de junio, José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975) tomó el bastón de mando del Ayuntamiento de la capital, jamás se imaginó que en apenas nueves tendría que afrontar la mayor crisis sanitaria y económica de lo que va de siglo. Tampoco sospechaba que desde la mesa de su salón, transformado ahora en un improvisado «cuartel general» municipal, tendría que tomar las decisiones más contundentes y duras para la ciudad que lo vio nacer. En la primera semana de confinamiento, el regidor que, junto con la Comunidad de Madrid, ha sido pionero en la toma de decisiones para atajar los contagios, atiende a ABC para hacer balance de la situación. Reclama material urgente para mantener servicios esenciales de la ciudad como la Funeraria, la Policía Municipal y la Ayuda a Domicilio. Ahora, subraya, cada minuto es vital; después será el momento de pedir responsabilidades políticas al Gobierno.

¿Se imaginaba vivir algo así?

Ningún madrileño se imaginaba que íbamos a tener esta sensación de fragilidad. La vida de alcalde ahora es de preocupación, en la que todos los días tratamos de adoptar decisiones que mejoren la vida de los madrileños. Sólo me desplazo al ayuntamiento y al CISEM, que es el centro integral de coordinación de emergencias, pero paso la mayor parte del día en casa, desde donde se pueden tomar muchas decisiones con los medios técnicos actuales.

¿Qué día tomó conciencia de la gravedad de la situación?

Desde el 10 de marzo, el Ayuntamiento ha tomado decisiones de forma incansable. Ese día, cerramos los centros de mayores, los culturales y los deportivos. Entendimos que había que atajar la movilidad de las personas y las concentraciones.

¿A qué tiene más miedo?

Tengo miedo a que no se cumplan las previsiones y me preocupa que no estemos siendo eficaces.

¿En qué no se está siendo eficaz?

Tenemos un problema gravísimo de suministro de materiales. Si el Gobierno no nos manda ya los equipos de protección, la Funeraria de Madrid no podrá hacer más enterramientos. Lo reclamamos hace diez días a Sanidad. Tampoco podremos prestar la ayuda a domicilio si no llega. Lo mismo pasa con la Policía Municipal, que está patrullando en condiciones muy precarias. La situación para los servicios esenciales de la ciudad es desesperada como no llegue ya el material.

¿Cree, como Ayuso, que el Gobierno está reteniendo el material?

No sé por qué no llega el material ni hago juicios de valor, constato una realidad: no llega material ni nos dan una fecha y no podemos esperar más.

¿Ha hablado con Sánchez?

Sánchez no me ha llamado, aunque supongo que el teléfono del ayuntamiento lo tiene, ya que fue concejal. En cambio, el Rey me llamó el viernes para interesarse por la situación de la ciudad y transmitir ánimos a los madrileños a través de su alcalde. Me pidió que siguiéramos trabajando duro para vencer la pandemia. Se preocupó por el estado de ánimo de los madrileños y por las condiciones de los servicios públicos de la ciudad.

¿Por qué hemos llegado tarde ante un problema tan grave?

Está claro que llegamos tarde, las cifras de España son más agresivas que las de Italia y Alemania. Y lo ha reconocido Fernando Simón. Ahora es importante que rememos juntos y nos centremos en salvar vidas. Cuando todo pase habrá que depurar responsabilidades políticas. Los ciudadanos merecen una respuesta sobre por qué se llegó tarde y sobre por qué no se actúa con la debida diligencia.

¿El Gobierno se equivocó al impulsar la manifestación del 8-M?

A todos nos ha quedado claro que mantenerla fue una imprudencia como también lo fue el acto a puerta cerrada de Vox en Vistalegre. Ya hemos visto las consecuencias que tuvo en Vox.

¿Usted hubiera decretado antes el estado de alarma?

Ahí hago un ejercicio de prudencia. Espero que una vez pase todo esto, el Gobierno sea transparente y transmita toda la información de la que disponía para valorar si se podían haber tomado antes las medidas y si se dejaron de tomar otras. Como no me puedo pronunciar sobre eso, sí que me congratulo de que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid desde el 10 de marzo tomáramos medidas.

Pero si en Madrid lo vieron claro con la información que tenían, se entiende que el Gobierno central también tenía esos datos.

El decreto de estado de alarma es una medida excepcional. Entre el estado de alarma y no hacer nada hay una graduación, por eso digo que hay que ver cómo pasamos del cero al cien y qué información tenían para tomar esas decisiones. Cuando todo pase, espero que no haya cortapisas para fiscalizar la actuación del Gobierno.

¿Le supera la situación a Sánchez?

Es un juicio que tendrán que hacer los ciudadanos. A Sánchez le ofrezco cooperación y lealtad institucional absoluta. Pero también pido que eso vaya en doble dirección y que nos provea del material necesario.

¿Cree que la cacerolada al Rey fue una maniobra de distracción?

Sí. Fue una maniobra de distracción. Es irresponsable que cuando el Gobierno -del que Podemos forma parte- apela a la unidad entre administraciones, aliente un debate que crispa a la sociedad. Aquellos que están fabricando un relato para tratar de exonerarse en el día después se están equivocando porque la ciudadanía va a pedir esas responsabilidades políticas. Quienes alientan debates sobre el Rey, que no piensen que eso va a tapar el debate de las responsabilidades.

¿Sánchez debió defender al Rey?

Todos debemos defender al Rey en estos momentos.

¿Qué opinión le merece la postura de Iglesias, que alentaba la cacerolada al tiempo que pedía unidad?

Se ha convocado otra cacerolada contra él. Quien recoge vientos, siembra tempestades. Creo que las caceroladas no salvan vidas, sean de un signo o de otro. Y esa es ahora la prioridad.

¿Considera una imprudencia que Iglesias se saltase la cuarentena?

Parece razonable que si hay una cuarentena, se respete, porque se lo estamos exigiendo a los ciudadanos. Los responsables públicos debemos ser especialmente ejemplares, ser los primeros en asumir sacrificios. De ahí deriva la legitimidad para poder exigirla.

¿Cómo ve que Sánchez usase el decreto de medidas económicas urgentes para blindar a Iglesias en la comisión del CNI?

Absolutamente inapropiado. No es el momento de hacer favores políticos unos a otros, sino de buscar la unidad.

El PP va a recurrir la decisión ante el Constitucional.

Sí. No está justificado desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista político, que Iglesias esté en la comisión del CNI no contribuye a salvar vidas, que es el único objetivo. Es absolutamente inapropiado usar un real decreto para otro fin.

¿Por qué Torra usó a la BBC para arremeter contra el Gobierno? La ministra Robles lo tachó de «desleal».

Visto el historial de Torra, ¿a quién le extraña que arremeta contra el Gobierno y contra España y se comporte de forma desleal? Sobre la ministra Robles, quiero agradecer el comportamiento impecable con Madrid al poner a disposición la UME para que se pudiera abrir el refugio para personas sin hogar en Ifema. Eso pido: respuestas rápidas para salvar vidas.

¿Cree que el liderazgo de Madrid empujó al Gobierno central a acelerar las medidas en toda España?

Madrid ha sido leal con el Gobierno de la nación y ha liderado la adopción de las medidas que han ayudado a que el resto de instituciones tomaran conciencia de la gravedad de la situación.

¿Cree, por tanto, que su figura se ha reforzado como líder nacional?

No. Creo y lo digo sinceramente que lo que se refuerza es la figura de todos los que cumplimos con la responsabilidad que nos ha tocado.

¿Cree que Pablo Casado está haciendo una oposición responsable?

Veo al presidente de mi partido como un hombre de Estado. Lo que ha hecho Casado es poner sobre la mesa cosas que se deben mejorar, pero ha apoyado todas las medidas del Gobierno.

¿El PP debe apoyar los «presupuestos de emergencia» de Sánchez?

La patronal dijo que no es bueno ligar el paquete de medidas económicas a los presupuestos. El PP apoyará todo aquello que sea bueno económicamente para España, estaremos a la altura de lo que corresponde ahora.

¿Cree, como los empresarios de Madrid, que las medidas económicas de Sánchez «no han estado a la altura»? ¿Qué echa en falta?

Falta un paquete de incentivos fiscales y no sólo moratorias de pagos. El viernes envié una carta a la ministra de Hacienda donde le dije que tendrá que elegir entre que 420 millones de Madrid vayan a los bancos o a reactivar la economía en Madrid. No es un planteamiento simplista, es la disyuntiva que tenemos. Además, sale más caro por el pago de intereses. Pido que se adopten todas las medidas necesarias para que pongamos ese dinero allí donde más lo necesita. Nosotros vamos a rebajar el IBI a 106.000 locales y el IAE a 14.000 recibos de la ciudad. Queremos suprimir la tasa de residuos para esos locales durante lo que resta de año, reactivar líneas de ayuda para el mantener la economía y hacer campañas en el extranjero para recuperar la imagen de Madrid.

De ese fondo de 300 millones para que los municipios reinviertan el superávit, sólo le tocarían a Madrid 20 o 30. ¿Es insuficiente?

Todo se agradece, pero es claramente insuficiente. Lo que le pido a Sánchez es que no pongamos tiritas a una hemorragia económica. Actuemos con contundencia, no es una mera recesión. Es una emergencia económica y tengo 420 inmovilizados que se pueden poner en marcha de forma inmediata en Madrid.

¿Cuál es el obstáculo para no cambiar la ley? ¿Esperan a que Bruselas suspenda el compromiso de déficit?

Lo desconozco. Pero no es una cuestión de Bruselas. A mi juicio, es una cuestión de voluntad política. No afecta a la estabilidad presupuestaria.

¿Cómo es la relación con sus socios de gobierno en este momento?

Muy buena. No hubiéramos podido tomar decisiones de la crudeza que hemos tomado, incluso sin el paraguas del estado de alarma, si no hubiera habido un gobierno cohesionado cuya prioridad desde el primer momento era salvar vidas.

Días antes de la crisis, tuvo diferencias con Villacís en medio ambiente y sobre la ordenanza de igualdad.

Por supuesto, todo eso ha quedado aparcado. En estos momentos no estamos en nada más que en salvar esta emergencia sanitaria y afrontar cuanto antes las consecuencias económicas. Esa es nuestra única hoja de ruta.

La OMS insiste en que la clave de la prevención son los tests. ¿Qué impide que los laboratorios de Madrid Salud se usen para ese fin?

En Alemania se ha demostrado que hacer tests generalizados es clave para contener la curva. Los laboratorios de Madrid Salud pueden hacer ya las pruebas. La autorización ha llegado después de una semana, pero nos falta que el Estado nos dé el material. Pueden hacer pruebas a todo el personal de riesgo del ayuntamiento y también le ofrecimos a Sanidad hacerlas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Madrid. Pero no podemos seguir anunciando medidas y no hacerlas ya.

El margen de maniobra del Ayuntamiento en estado de alerta es menor, pero ¿qué más puede hacer para impedir que ahonde la crisis?

Madrid trabaja en todos los escenarios. Si las autoridades sanitarias dicen que hay que cerrar Madrid, la Policía Municipal podría hacerlo de manera inmediata. Desde el punto de vista económico, miramos qué hacen ciudades como Barcelona, que excepcionará la tasa a los mercados municipales y lo estamos estudiando. Además, somos la administración más cercana al ciudadano y tenemos una competencia simbólica, la de mantener vivo el ánimo.

¿El Ayuntamiento mantendrá los contratos para que las adjudicatarias no hagan despidos?

Las medidas adoptadas por el Gobierno sí avalan suspender los contratos públicos y que se hagan ERTE, pero buscamos fórmulas legales para que aún suspendiendo los contratos se pueda mantener ese empleo.

Han pedido al Gobierno que ordene paralizar las obras.

Sí, tenemos un informe de Madrid Salud que alerta del peligro de contagio en las obras en marcha. Cuando hablo de agilidad también me refiero a esto. Sánchez tiene que paralizarlas, nosotros no tenemos competencias. Necesitamos mecanismos ágiles de respuesta.

¿Cómo afrontará el Ayuntamiento el día después?

Espero que como sociedad miremos con orgullo lo que pasamos con esfuerzo y solidaridad. Con el tributo permanente a los que fallecieron y a todos los que permitieron que no hubiera más fallecidos, haremos una tarea de reconstrucción económica muy importante y por eso necesitamos disponer ya de todos los medios.

¿Cree que se resentirá la globalización y el populismo pedirá levantar fronteras?

Lo desconozco, pero el que quiera sacar rédito político de esto y no atienda al interés general se equivoca, y los ciudadanos les van a censurar. Los políticos tenemos que estar a la altura de los esfuerzos que hemos pedido a los ciudadanos. Y si en lo esencial estamos de acuerdo, creo que saldremos fortalecidos.