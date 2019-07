El independentismo se manifiesta en Estrasburgo para pedir que Puigdemont y Junqueras sean eurodiputados El expresidente catalán arenga a los separatistas: «Luchamos. Que lo tengan claro nuestros ilusos perseguidores»

Independentistas se manifestarán este martes en Estrasburgo, Francia, día en el que se constituye el Parlamento Europeo tras las elecciones del 26 de mayo. La presencia de líderes separatistas en la manifestación no es segura. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no asistirá, y el expresidente Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Comín, que viven en Bélgica, no han confirmado que vayan a asistir.

La manifestación que está convocada por el Consell per la República empezará a las 9.00 horas frente a la Eurocámara con el lema «Omplim Estrasburg, Llenemos Estrasburgo». Esta nueva concentración pretende ser una demostración de fuerza del independentismo para defender que Puigdemont, Comín y el exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, puedan ejercer de eurodiputados.

Puigdemont, Comín y Junqueras fueron elegidos en sus respectivas candidaturas como eurodiputados, pero ninguno ha obtenido el acta: los dos primeros porque la Junta Electoral Central les exigió que fueran a recogerla presencialmente al Congreso, que no hicieron por el riesgo a ser detenidos, y a Junqueras el Tribunal Supremo le negó salir de la cárcel.

Tanto Puigdemont como Comín elevaron el viernes el caso al Tribunal General de la Unión Europea (TUE), al considerar que tienen inmunidad desde el día que fueron elegidos. Pero el tribunal ha desestimado su petición de acordar medidas provisionales para que se les reconozca como eurodiputados y puedan tomar posesión de su escaño en la Eurocámara este martes.

Carles Puigdemont aseguró semanas atrás que su intención es acudir a la sesión constitutiva del nuevo Parlamento Europeo, aunque antes de presentarse reclamaba un pronunciamiento del TUE.

Además, el expresidente y el exconseller fugados criticaron la semana pasada que el presidente en funciones del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, les negara el acta de eurodiputados alegando que no figuraban en la lista notificada por las autoridades españolas.

En cuanto a Junqueras, la Sala del Tribunal Supremo, que ha juzgado el proceso independentista, ha accedido a la petición del exvicepresidente de la Generalitat y planteará una cuestión prejudicial ante TJUE para aclarar cual es el momento exacto en el que un diputado electo en el Parlamento Europeo está protegido por la inmunidad parlamentaria, algo que ha pedido también este mismo lunes la defensa de Puigdemont y Comín.

El Tribunal de la Unión Europea resuelve litigios entre países y las instituciones de la Unión Europea y solo pueden acudir directamente a él particulares si se trata de una decisión de las instituciones comunitarias que les haya afectado de «manera personal».

El consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch sí acudirá a la ciudad francesa, aunque se desconoce si estará dentro del pleno constitutivo o asistirá a la manifestación del Consell de la República.

Quien sí está confirmado que irá a la manifestación independentista es el presidente de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), David Saldoni, según informa Europa Press.

La movilización independentista de este martes también quiere exigir al Estado que «cumpla la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y libere a los presos políticos», refiriéndose a los políticos independentistas en prisión provisional.

El secesionismo catalán ya organizó una manifestación independentista vinculada a las instituciones europeas, cuando en diciembre de 2017 hizo una protesta en Bruselas, Bélgica, contra la situación de los presos y reclamando el apoyo de la Unión Europea.

El pleno del Parlamento Europeo abrirá la sesión a las 10 horas de este martes pero se suspenderá automáticamente hasta el miércoles para votar un nuevo presidente de la Eurocámara. Este retraso se debe al bloqueo en las negociaciones de los líderes europeos para repartirse los cargos principales de las instituciones.

El expresidente de la Generalitat ha defendido la manifestación: «Luchamos. Que lo tengan claro nuestros ilusos perseguidores».

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha agradecido a la gente su participación en la manifestación independentista de este martes en Estrasburgo.

Lo ha escrito en una publicación de Twitter donde continúa «nosotros llenamos, hablamos, luchamos».