Iglesias no siente la presión y carga contra Sánchez: «Su palabra no puede durar dos días» Los equipos negociadores de PSOE y Podemos se reúnen este jueves para avanzar en un acuerdo de investidura muy focalizados en cada una de sus posiciones

Ha llegado el día de la reunión entre los equipos negociadores de Unidas Podemos y PSOE, pero la desconfianza no se despeja. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con firmeza, ha vuelto a poner en duda la palabra del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para descartar su apoyo al documento programático de 370 medidas que les ha ofrecido el PSOE. Iglesias no siente la presión.

«Por mucha comisión de seguimiento que haya... de qué sirve si el presidente no cumple con su palabra. La política no se tiene que sustentar en la confianza sino en las garantías», ha expresado Iglesias, durante una entrevista este jueves en Telecinco. «La palabra de un presidente no puede valer dos días», continuó; al recordar que el líder del PSOE dijo que el único escollo para un Gobierno de coalición era «Pablo Iglesias» y él ya se apartó.

Unidas Podemos aguanta el pulso a pesar de la presión atmosférica de los socios moción. Incluso después de que ayer ERC y PNV sugirieran que van a facilitar la investidura, señalando a Iglesias como responsable de un hipotético adelanto electoral. «Pedro Sánchez no puede querer todo el poder estando tan lejos de una mayoría absoluta», ha expresado Iglesias a pocas horas de la reunión. «La clave para llevar adelante un acuerdo de gobierno es hablar también de equipos y estructura de Gobierno. Esperamos que esta tarde no se levanten de la mesa», ha subrayado.

Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos, lideradas por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, se reúnen este jueves en el Congreso para analizar la oferta del PSOE. Iglesias ha sostenido que la propuesta «es un paso atrás». Además, como pública hoy ABC, fuentes de su grupo parlamentario valoran que en el PSOE «no hay disposición» para acordar nada. «Pensamos que están manejando encuestas para decidir si ir a elecciones o negociar a última hora», añaden.

«Sánchez no hizo nada en 80 días y decidió irse de vacaciones en agosto. El examen de septiembre lo ha vuelto a dejar para el último día y hay mas riesgos de volver a suspender», ha advertido el líder de Podemos.