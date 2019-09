Unidas Podemos apremia a Sánchez: «Más allá de la semana que viene la negociación es imposible» Los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos se reúnen mañana para intentar llegar a un acuerdo de investidura

Las desconfianzas y los recelos no merman. En Unidas Podemos reiteran la necesidad de un Gobierno de coalición para «garantizar» que los acuerdos programáticos se cumplan. La portavoz adjunta del grupo confederal y portavoz de Galicia En Común, Yolanda Díaz, reconoce que lo que ocurra mañana en la reunión con el equipo negociador del PSOE será importante para saber si se llega a un acuerdo o no.

«Puede haber sosiego en un tiempo razonable», arranca Díaz, en una entrevista con Efe. «Pero más allá de la semana que viene la negociación es imposible», continúa. La portavoz de Unidas Podemos sospecha que Sánchez «está utilizando el tiempo para que no exista posibilidad de acuerdo» y desde hace unos días ya no vacila al afirmar que «hace mucho tiempo que el señor Sánchez decidió ir a elecciones».

Mañana se reúnen las comisiones negociadoras de ambas fuerzas liderados por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique. El día 10 se espera que lo hagan los secretarios generales a contra reloj.

La dirigencia de Unidas Podemos aguanta el pulso convencida de que Sánchez se enfrenta al riesgo real de perder La Moncloa en un hipotético 10-N por la desmovilización de la izquierda. En el entorno de Pablo Iglesias creen que esa presión obligará al PSOE a ceder y lanzar una oferta desesperada en el último momento. Por ahora, como explica ABC, Calvo ha expresado esta mañana que el PSOE está dispuesto a ofrecerles una cuota de órganos en función de sus escaños, concretamente, el Defensor del Pueblo, CNMV o CIS aunque, explican, variarán en función de la negociación. Pero los morados lo rechazan y aguardan.

En Unidas Podemos insisten en que los sillones no es lo importante, sino qué quieren saber ya qué capacidad tendrán para desarollar políticas: «Lo que no tiene sentido es estar en un Gobierno por estar», ha explicado Díaz, al recordar en Telecinco que si rechazaron la oferta de julio de una vicepresidencia social y tres ministerios (Sanidad, Igualdad y Vivienda) fue porque no tenían competencias.

«Hay cosas que suenan bien del programa, otras que no compartimos y otras que echamos en falta como es el tema de Vivienda donde no se habla del freno a los desahucios», ha explicado por su parte la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, en una entrevista en RNE, para hacer hincapié en la necesidad del Gobierno de coalición. «Son cosas que nos ayudan a entender por qué es necesario un Gobierno de coalición, para que haya garantías de cumplimiento», ha añadido.