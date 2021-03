Iglesias acusa al PSOE de «faltar el respeto a los ciudadanos» por incumplir el acuerdo sobre alquileres El todavía vicepresidente segundo del Gobierno denuncia el bloqueo de los socialistas y recuerda que «los acuerdos están para cumplirlos»

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 18/03/2021 15:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El todavía vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cargado de forma contundente contra la propuesta para la Ley de Vivienda que el departamento de José Luis Ábalos trasladó ayer al equipo negociador de Unidas Podemos (UP). Iglesias ha condenado este jueves que el acuerdo para regular los precios de los alquileres en «zonas tensionadas» siga sin cumplirse e insistido en que es «indecente» y que seguirán presionando en el Gobierno para lograrlo. 

«Cuando se firma un acuerdo de Gobierno, el acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir un acuerdo que se firmó ante los ciudadanos, es faltar el respeto a los ciudadanos, y Unidas Podemos no va a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos de este país», ha expresado el líder de Podemos, durante su intervención en la firma del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del SAAD, en la sede de su vicepresidencia. Fuentes de UP también denunciaron el incumplimiento ayer.

Iglesias ha sido tajante con el acuerdo, a un mes de margen para tener que abandonar la vicepresidencia por presentarse como candidato de UP a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Será Ione Belarra, la actual secretaria de Estado de Agenda 2030, quien asuma el ministerio de Derechos Sociales y siga encabezando en el Ejecutivo la negociación para intervenir los precios del alquiler. Además, Yolanda Díaz asumirá la Vicepresidencia Tercera y como líder de UP en el Gobierno continuará con la estrategia morada para lograr la medida.

«Hay dos razones para cumplir el acuerdo: primero, respetar a la gente que nos vio firmarlo; segundo, es una necesidad porque es indecente que haya familias españolas que tengan que soportar que el 60 o 70 por ciento de sus ingresos vayan para pagar los alquileres», ha sostenido Iglesias. «La vivienda no es solo un bien de mercado, es un derecho y lo que se firma, se cumple», ha insistido.

«Están incumpliendo flagrantemente»

Ayer UP volvió a criticar que el PSOE se niega a la intervención. «Están incumpliendo flagrantemente el acuerdo de Gobierno», explicaron fuentes de Podemos en el Gobierno. Lamentan además que los socialistas «sucumban a las presiones de la patronal». Así llevan casi cuatro meses los dos partidos de la coalición: sin ponerse de acuerdo y con UP filtrando su «profundo malestar». El plazo que se habían dado para llevar la ley al Consejo de Ministros se supero en febrero.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, negociador del PSOE, le trasladó ayer a Belarra la propuesta del departamento de Ábalos. UP la rechaza porque «promueve que quien más tiene, se beneficie en mayor medida de los incentivos con dinero público». Insisten en que los incentivos fiscales no son suficiente.

Según explica Europa Press, el PSOE quiere aplicar una reducción del 90 por ciento sobre el rendimiento neto en la declaración del IRPF a los propietarios que rebajen un 10 por ciento el contrato del alquiler en las «zonas tensionadas». En el documento, el PSOE proporciona un ejemplo: si rebaja de los 700 euros a los 630, tendrá derecho a un beneficio fiscal de cerca de 950 euros al año. Es decir, mayor a lo que ganaría aumentando el precio.

También proponen bonificaciones del 70 por ciento en el IRPF por alquiler de larga estancia en «zonas tensionadas». Y del 50 y del 70 en «zonas no tensionadas» si se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años. «De esta forma, se afronta directamente el problema de falta de oferta que caracteriza las zonas de mercado residencial tensionada, equilibrándose los precios», explican, segun recoge Ep.