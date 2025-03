Detenido un hombre que ha irrumpido a tiros en la universidad de Lejona (Vizcaya)

La Ertzaintza ha detenido esta tarde a un hombre de 21 años de edad depués de que irrumpiera en el campus de la EHU-UPV en Lejona (Vizcaya) con una escopeta y disparara 40 veces contra la fachada del complejo educativo.

Los hechos se han iniciado sobre las siete menos veinte de la tarde y no ha habido heridos pero sí varios daños materiales en ventanales de la Facultad de Ciencias.

Según fuentes consultadas por este diario, el atacante no tenía ninguna motivación política ni ideológica.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas y sus familiares. Por su parte, la Ertzaintza ha constatado que ha desaparecido la situación de riesgo.

Tras tener conocimiento de la presencia de un varón armado con una escopeta, se ha desplegado en el campus de Lejona una Brigada Móvil, la Unidad de Explosivos, la Unidad de Vigilancia y Rescate, patrullas de Protección, Unidad de Intervención de la Ertzaintza, etc., al tiempo que se desalojaba a las personas que estaban en el campus. También se desplegó uno de los helicópteros de la Policía vasca.

Testigos presenciales han relatado a Radio Euskadi que el joven ha efectuado varios disparos contra los cristales de la Facultad de Ciencias, y ha alertado a las personas con las que se cruzaba que no quería hacerles daño, que solo quería atacar a la Facultad.

Acaba de entrar un tio con una escopeta en el campus de Leioa. Estaa la Ertzaina echando a todos los alumnos del campus. Nadie sabe qué está pasando. pic.twitter.com/Z6DgeheDm8 — Samu Valcárcel (@samuvalcar) October 13, 2021

La decana de la Faculta de Ciencias Sociales, Ana Irene del Valle, confrimó al diario El Correo que el campus ha cerrado sus puertas y se ha dado indicaciones a los alumnos para que abandone el recinto dirigiéndose a la zona de los autobuses. «Nosotros hemos cerrado todas las puertas de la Facultad, salvo una, y de momento la situación está controlada».

En mi facultad (la de Ciencias en Leioa (UPV)) ha entrado un tío con una escopeta tú, qué puta locura. pic.twitter.com/TYw3XbOXy6 — Markel Gurrutxaga (@markelgurru_) October 13, 2021

«Estaba estudiando en la biblioteca cuando se han escuchado como dos golpes fuera», cuenta un testigo. «Sin más, porque en la Uni siempre hay algún ruido. Pero de repente ha entrado un pavo diciendo 'chavales, que los golpes han sido disparos. Hay un pavo con una escopeta en la Facultad de Ciencias'. Toda la peña se ha quedado callada. He recogido todo, he salido fuera, donde no se veía nada. Unos chavales me ha enseñado una foto de la puerta de la Facultad toda reventada a disparos».