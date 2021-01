El Gobierno permite a un diputado de Bildu visitar Barranco Seco tras prohibir el paso al PP Malestar en el Partido Popular, que denuncia a Interior y exige explicaciones urgentes al ministro

En el Partido Popular no salieron ayer de su asombro cuándo comprobaron cómo el Ministerio del Interior daba luz verde a la visita del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu al campamento de inmigrantes de Barranco Seco, en Gran Canaria, después de que en diciembre prohibiera el paso a una delegación de diputados y senadores del Grupo Popular. El PP ha exigido explicaciones urgentes a Interior, según fuentes consultadas por ABC.

El PP va a registrar este lunes próximo una pregunta en la Comisión de Interior del Senado para que el Gobierno dé explicaciones ante lo que considera «una auténtica vergüenza», después de que el diputado de Bildu haya sido el primer parlamentario nacional en obtener el permiso del Gobierno de Sánchez e Iglesias.

«Que el primer partido político que pueda visitar Barranco Seco sea Bildu, siendo quien es, que además no tenga representación en Canarias y al PP, cuando había pedido todos los permisos y se los dieron inicialmente, no le permitan entrar, es algo que no podemos consentir», han denunciado las fuentes populares consultadas.

Interior ya prohibió el paso a Pablo Casado en Arguineguín, cuando el presidente del PP intentó visitarlo el pasado 11 de noviembre, en plena crisis migratoria, para conocer de primera mano la situación.

El líder de la oposición quería conocer de primera mano la crisis migratoria que se estaba produciendo en las Islas en ese momento con especial intensidad y denunciar allí sobre el terrno la «irresponsabilidad» de la política del Gobierno. Pero el Gobierno impidió a Casado el acceso al muelle de Arguineguín, cuando el líder del PP quiso visitarlo. El presidente de los populares no tuvo más remedio que quedarse a las puertas.