Dolors Montserrat: «Hay un Gobierno irresponsable y negligente que encima miente»

Dolors Montserrat llegó de Bruselas el 12 de marzo y desde entonces vive confinada en Barcelona, junto a su hijo, mientras dure este estado de alarma por el coronavirus . Solo sale al supermercado. Desde su casa está en contacto con sus padres, que viven solos en San Sadurní de Noya, a través de «FaceTime». Precisamente, su madre, que también se llama Dolors Montserrat, cumplió ayer 73 años, y una de las hijas le dejó un pastel en la puerta de su casa. Por la tarde, hubo cumpleaños feliz a través de videoconferencia.

¿Cómo lleva su confinamiento?

Lo llevo con mucha resiliencia, soy positiva. Evito salir, y solo lo hago para ir al super, cada diez días o así.

¿Ve adecuada la medida del cierre de toda actividad no esencial?

El PP ha sido y será siempre un partido leal a España y al Gobierno en momentos difíciles. Lo que no seremos es palmeros de nefastas y tardías reacciones. Si hay que endurecer medidas, se hace. Pero deben ir acompañadas de apoyo a los sectores más perjudicados.

¿Qué le parece el retraso en la publicación del BOE, cuando millones de españoles no saben si tienen que trabajar este lunes?

Es un despropósito. No es un Gobierno serio, es el camarote de los hermanos Marx. Mientras socialistas y comunistas discuten en el Gobierno, millones de españoles esperan que el Gobierno reaccione.

¿Comparte la medida de restringir los despidos?

Es hiperintervencionista. Supone la derogación de la reforma laboral, que fue una máquina de crear empleo, y permitió salir antes de la crisis.

Usted fue ministra de Sanidad. ¿Qué se está haciendo mal para que España tengo el 20 por ciento de los muertos de todo el mundo?

Falta de previsión y nefasta gestión, además de mala coordinación entre los ministerios. La OMS y China ya nos indicaron en enero lo que estaba pasando. Es un gobierno irresponsable y negligente, y encima nos miente.

¿Qué le diría al ministro de Sanidad o qué consejo le daría?

Le diría que ha llegado tarde y mal, y no supo ponerse delante de los acontecimientos. La UE el 2 de marzo dijo a todos los estados miembros que limitáramos las aglomeraciones de personas, y el 8 de marzo permitieron manifestaciones, partidos y mítines. ¿Por qué lo desoyó, por ideología? Lo que necesitamos es que el Gobierno haga lo que no hizo en enero, para los próximos tres y cuatros. Saldremos adelante, pero no nos podemos relajar y tenemos que estar preparados por si hay un repunte en septiembre u octubre.

¿Cómo se explica el timo de los test?

Cuando eres previsor y tienes buena gestión, cuentas con capacidad para comprar bien, porque te informas de los proveedores. Cuando vas por detrás de la crisis, vas desnortado y desbordado.

La izquierda ya apunta a los recortes del PP en Sanidad como causantes de este caos.

Siempre con las cortinas de humo. Los únicos responsables son Sánchez y sus socios. De 2011 a 2018 el gasto público sanitario se incrementó en 3.700 millones en toda España. Y en 2018 se llegó al récord. Durante el Gobierno de Zapatero se redujo en 1.500 millones y nos dejaron un pufo de 16.000 millones en Sanidad. No son creíbles. La gente no es tonta.

Si es todo tan nefasto, ¿por qué están apoyando al Gobierno?

En estos momentos, lo que nos pide el pueblo español es unidad, y por eso tenemos lealtad. Pero esa lealtad no significa callar. Es una lealtad exigente. Lealtad es apoyar las medidas necesarias para paliar esta crisis, en un momento muy complicado de nuestra historia. Nos lo reclama la España de los balcones. Pero también es exigir competencia y eficacia.

En Europa, la solidaridad de algunos brilla por su ausencia. Luego lamentarán que crezca el euroescepticismo.

Fallan los valores europeístas de algunos gobiernos, su solidaridad y cooperación, pero Europa no está fallando. Europa es la solución, y la Comisión, el Parlamento y el Banco Central están haciendo su trabajo.

¿Qué diría a Alemania y Holanda?

Les diría que solo saldremos juntos,y que España ha demostrado que en los peores momentos sale lo mejor de lso españoles. Lo volveremos a demostrar. Vamos a salir adelante, pero solo saldremos juntos.

¿En Europa tiene algún impacto el interno de Torra de dañar la imagen de España, también con el virus?

—Cero caso. Tanto a él como a Puigdemont. Están absolutamente amortizados. Nadie les espera ni les escucha.

«La UME fue muy buena iniciativa» Ahora proponen la UME europea. Con todo lo que dijeron de Zapatero... Al final el PP siempre ha defendido al Ejército y a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ningún español lo duda. Hemos visto el gran trabajo que hace la Unidad Militar de Emergencias en las grandes catástrofes, siempre al lado de los españoles. Ha sido muy buena iniciativa y hemos tenido muy buena experiencia, y puede exportarse a Europa. ¿Es el momento de reconocer que Zapatero acertó en esto y ustedes se equivocaron en las críticas? Me quedo en la defensa de las Fuerzas Armadas que siempre ha hecho el PP en democracia.