Coronavirus Feijóo agradece el trabajo de Inditex: «Sin sus aviones no llegarían mascarillas a España» El presidente gallego aprecia las donaciones realizadas por el grupo y también el apoyo logístico que está ofreciendo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quiso agradecer esta tarde la labor que el gigante gallego de la moda, Inditex, está realizando en la crisis del coronavirus. Además de la donación directa de mascarillas, el grupo fundado por Amancio Ortega está colaborando tanto con el Ejecutivo español como con el gallego en labores de logística. «No me imagino la distribución de material en España y Galicia sin esta compañía», afirmó Feijóo, en rueda de prensa tras reunirse por videoconferencia con el resto de presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Feijóo, quien disculpó al Ejecutivo central por los problemas que está teniendo para adquirir material, explicó que Galicia empezó hoy el reparto de 700.000 mascarillas, tras su llegada al centro logístico del Sergas. Ese material hace que la sanidad gallega se «encuentre un poco más protegida», aseguró el presidente autonómico. 500.000 unidades fueron adquiridas por la Administración gallega, pero otras 200.000 fueron donadas: la mitad de ellas por Inditex y la otra mitad por Caamaño. A la multinacional de Amancio Ortega, Feijóo le quiso agradecer no solo el material, que en algunos casos es «sofisticado y muy caro», sino también las labores de logística que está realizando. Afirmó que «sin los aviones de Inditex la mayoría de materiales estarían en China y sin ellos estas 700.000 mascarillas no serían posibles. No me imagino la distribución de material en España y Galicia sin esta compañía. Es de recibo y me siento muy satisfecho de poder decirlo, porque hay una empresa gallega que está siendo clave», destacó, agradeciendo a su vez a todos los que están colaborando. De algunos de ellos no quiso dar el nombre ya que el material de donación «comprometido» todavía no está en suelo gallego.

Además del traslado de material, Inditex trabaja también con el resto de empresas del textil gallego para poder iniciar la producción de mascarillas y batas sanitarias en Galicia. El presidente del Clúster del textil en Galicia, Alberto Rocha, explicaba a ABC a principios de esta semana que la compañía que dirige Pablo Isla ha hecho acopio de telas para que los talleres de costura gallego y los numerosos particulares que han ofrecido sus propios medios puedan ponerse a producir.