El fiscal insiste en la condena a Isa Serra por su «agresividad» en el desahucio que se saldó con dos agentes heridos La defensa de la número dos de Podemos pide que se anule la condena de 19 meses de cárcel: niega que lanzara objetos contundentes y cuestiona la gravedad de las lesiones

El fiscal del Tribunal Supremo Carmelo Quintana ha pedido este miércoles a la Sala Penal del Supremo que confirme la condena impuesta a la número dos de Podemos, Isa Serra, por atentado contra la autoridad, lesiones y daños en relación con su oposición a un desahucio el 31 de enero de 2014 en Madrid. Considera que la dirigente de la formación morada tuvo una participación notable y significada en los incidentes que se saldaron con dos agentes municipales heridos y que su conducta fue «agresiva».

Hasta cinco agentes municipales coincidieron en que Serra «llevaba la voz cantante», era «instigadora» de los incidentes violentos que protagonizó el grupo que pretendía paralizar el desalojo de la vivienda, ha dicho el fiscal ante el tribunal presidido por Manuel Marchena. Además, ha rebatido el argumento de la defensa de que no es cierto que se lanzaran objetos contundente a los agentes. «Un gorro de lana o un calcetín no provocan lesiones», ha dicho Quintana, que ha recordado que una de las agentes municipales necesitó tratamiento médico y un extenso periodo de tiempo para su recuperación. A su juicio, la prueba en la que se basa la sentencia del TSJ de Madrid que condenó a Serra está «suficientemente valorada de forma lógica y racional», con lo que no hay vulneración alguna de la presunción de inocencia de la dirigente de Podemos.

Anteriormente el abogado de Serra, Daniel Amelang, había puesto en duda los testimonios de los policías que participaron en el desahucio y que relataron las agresiones así como el atestado policial que derivó en la condena por estos hechos de siete personas. El procedimiento contra Serra tuvo que ser escindido de aquel porque al convertirse en diputada autonómica estaba aforada en el TSJ madrileño.

El letrado ha señalado que el atestado inicial los agentes no hicieron mención a lo sucedido fuera del inmueble desahuiado y que «curiosamente» fue días después cuando se relatan estos incidentes y se inician los reconocimientos fotográficos.

El letrado ha negado que los manifestantes arrojaran objetos contundentes contra los agentes y sí «zapatillas, fruta, un gorro de lana, un periódico», objetos que en ningún caso podían provocar esas lesiones que se aducen «porque no eran peligrosos». Ha dicho además que su clienta tuvo una actitud tranquila, que estaba «sola y aparatada» del grupo y que en algunas imágenes aparece incluso «con las manos en los bolsillos».

«Ningún agente dijo que ella propinara empujones ni tampoco nadie reconoció qué tipo de objetos lanzó, con lo cual no sabemos de qué objeto contundente se trata», ha sostenido ante el tribunal en la vista de casación.

Contra las mujeres

Serra fue condenada a un año y siete meses de cárcel por un delito de atentado y a dos penas de multa por lesiones y daños. La sentencia consideró probado que una vez finalizada la diligencia judicial del desahucio, un grupo de las personas concentradas de la plataforma Stop Desahucios provocó «fuertes enfrentamientos» con los miembros de la dotación policial «despreciando su autoridad». «Procedieron a sentarse en la calzada para impedirles salir, resistiéndose pasivamente, hasta el punto de que hubo que ir desalojándolos uno a uno, arrastrándolos hasta ambos lados de la calzada». Con una «actitud violenta», insultaron a los agentes («hijos de puta», «asesinos», «vergüenza me daría ser policía») al tiempo que «les escupían, les lanzaban botellines, macetas, papeleras, piedras y adoquines».

Isa Serra también «profirió insultos» a la Policía y se encaró con una agente municipal diciéndole: «Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo». A otra agente le dijo: «Hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro». Según la sentencia, su participación no acabó ahí porque además de proferir insultos «procedió también a dar empujones y a lanzar objetos contundentes a los mismos».

Dos policías resultaron heridos en este altercado: uno tuvo una lesión en una mano y una agente recibió un impacto en el casco que le hizo desvanecerse y necesitar ayuda para introducirse en el vehículo policial.Sufrió una lesión cervical con mareos y vértigos. Ambos tuvieron que ser indemnizados con 400 y 4.800 euros respectivamente.