Feijóo pone al extremeño Monago en el Comité de Garantías y al gallego Diego Calvo en el Comité Electoral

Alberto Núñez Feijóo va desgranando su equipo y este viernes ha desvelado el nombre del que será el nuevo coordinador general del PP, Elías Bendodo , mano derecha del presidente del partido en Andalucía, Juanma Moreno . En su discurso como candidato a la presidencia nacional del partido, ha pedido un partido abierto y sobre todo unido: "Y esa condición es innegociable". "Reclamo adhesiones a un proyecto que merece la pena".

El equipo que ha propuesto para el Comité Ejecutivo Nacional es:

- Presidencia partido: Alberto Núñez Feijóo.

- Secretaria general: Cuca Gamarra

- Coordinador general: Elías Bendodo.

- Comité Derechos y Garantías del PP: José Antonio Monago.

- Comité Electoral: Diego Calvo.

El rerto del equipo de dirección lo desvelará el domingo.

Vocales del Comité Ejecutivo Nacional:

1. Sofía Acedo Reyes (Melilla)

2. Juan Manuel Ávila Gutiérrez (Andalucía)

3. José Manuel Baltar Blanco (Galicia)

4. Luis Barcala Sierra (Comunidad Valenciana)

5. Yolanda Bel Blanca (Ceuta)

6. José María Bellido Roche (Andalucía)

7. Ana Beltrán Villalba (Navarra)

8. Joaquín Buendía Gómez (Región de Murcia)

9. Emma Buj Sánchez (Aragón)

10. Francisco Conde López (Galicia)

11. Alberto Fabra Part (Comunidad Valenciana)

12. Lucia Fernández Alonso (Madrid)

13. Sandra Fernández Herranz (Islas Baleares)

14. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal (Andalucía)

15. Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo (La Rioja)

16. José Manuel García-Margallo y Marfil (Comunidad Valenciana)

17. Pablo González Menéndez (Asturias)

18. María José González Revuelta (Cantabria)

19. Ana Guarinos López (Castilla-La Mancha)

20. Loles López Gabarro (Andalucía)

21. María de los Llanos de Luna Tobarra (Cataluña)

22. Fernando Manzano Pedrera (Extremadura)

23. José Luis Martínez Almeida (Madrid)

24. Visitación Martínez Martínez (Región de Murcia)

25. Emilio Navarro Castanedo (Islas Canarias)

26. Enrique Núñez Guijarro (Madrid)

27. Iñaki Oyarzabal Miguel (País Vasco)

28. Ana Pastor Julián (Madrid)

29. Israel Pérez Jiménez (Castilla-La Mancha)

30. Óscar Ramírez Lara (Cataluña)

31. Alfonso Rueda Valenzuela (Galicia)

32. Paloma Sanz Jerónimo (Castilla y León)

33. Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino (Madrid)

34. Antonio Silván Rodríguez (Castilla y León)

35. Hipólito Suárez Nuez (Islas Canarias)

Vocales por designación del Presidente:

1. Elena Candia López (Galicia)

2. María José Catalá Verdet (Valencia)

3. Manuel Cobo Vega (Madrid)

4. Pilar del Olmo Moro (Castilla y León)

5. José Manuel Romay Beccaría (Galicia)

"Estoy muy orgulloso de mi partido", ha confesado Feijóo. "Os siento ilusionados, estamos juntos, muy juntos, y preparados para asumir un compromiso. En un momento primordial como este, hacer las cosas bien significa en primer lugar dar las gracias". Y el primer agradecimiento ha sido para el PP de Andalucía y Juanma Moreno , el otro gran triunfador en este congreso.

"No creo en adanes, ni en caudillos ni en salvadores, creo en el trabajo común, en la fuerza colectiva y en la unidad de nuestro partido. Divididos y endiosados ya están otros partidos, y así no se consigue nada, pero sumando juntos podemos conseguir lo que nos propongamos. Soy el fruto del trabajo en equipo", ha explicado Feijóo.

"¿Por qué estoy aquí?", se ha preguntado Feijóo. "Estoy aquí porque como partido hemos decidido abrir una nueva etapa, y habéis querido contar conmigo", ha señalado el líder gallego, quien ha pronunciado alguna frase en gallego para hablar de su tierra, de sus raíces y de sus compañeros.

"He usado una de las lenguas cooficiales de España en este congreso nacional, porque las lenguas no se combaten, se respetan. Los idiomas no están para enfrentar sino para unir, es lo que nos diferencia de otros partidos. Y por eso somos el partido del bilingüismo cordial, de la lengua común, que es el español, y el partido de las lenguas de España, que las utilizamos para unir y no para dividir".

"Somos el partido de centro-derecha reformista de España, que nació par escribir la Constitución, defender la Constitucional y mantener su vigencia. El partido autonomista, el partido que sacó a España de las grandes crisis a las que otros la llevaron", ha subrayado.

"Somos un gran partido y exijo, pido y reclamo respeto para el Partido Popular de España", ha advertido Feijóo, quien ha mostrado su respeto a todos los presidentes del PP: Fraga, Hernández Mancha, Aznar, Rajoy y Casado.

"Mi respeto al presidente Casado. Pablo ha hecho el Camino muchas veces. Todos los peregrinos saben que hay muchas etapas y tramos muy duros. Me gustaría reconocer el esfuerzo que ha hecho por sujetar la bandera del PP en los tramos del Camino que no fueron llanos, sino de cuesta arribar, de enorme dificultad, incertidumbre y mantuvo la bandera del PP hasta que la entrega en el día de hoy con un enorme esfuerzo de generosidad. Gracias, Pablo. Después de escucharle, sé perfectamente que un día subiré unas escaleras para presentar mi renuncia. No sé cuándo, pero sí sé que ocurrirá. Espero hacerlo con la gallardía con que lo han hecho Aznar, Rajoy y Casado".

"Me he preguntado si dar este paso era lo adecuado o no", ha confesado Feijóo. "Esta decisión no ha sido sencilla, no es la mejor para mi familia, no es lo más cómodo para mí, tengo un vínculo con Galicia indestructible, y esto no estaba en mis planes". "Nunca en mi vida he optado por lo más fácil. No soy capaz de quedarme quieto ante la deriva de mi país".

"Este partido es la única alternativa al Gobierno y es lo mejor que pueda pasar a mi Nación, y por eso estoy aquí", ha remarcado.

"Estoy convencido de que podemos remontar, la garantía de la política, de la gestión, de la estabilidad y de la mayoría que necesita España. No estoy solo".

Feijóo ha señalado el partido que quiere: "Quiero un partido vivo, que es aquel que debate, se corrige y decide con lealtad. Un partido abierto y quiero un partido unido. Esa condición es innegociable"