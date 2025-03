Garamendi apoya la rebaja de Feijóo: «Hay muchísimo margen para la bajada de impuestos en España»

Alberto Núñez Feijóo se reúne hoy por primera vez con los agentes sociales , desde que fue elegido presidente nacional del PP , el pasado 2 de abril. El líder de los populares quiere explicar a sindicatos y empresarios su plan fiscal anticrisis, que a finales de semana tiene previsto enviar por escrito a Pedro Sánchez, para insistir en la necesidad de una bajada de impuestos. A la llegada a Génova este martes ha advertido de que la recuperación está siendo débil, y «España no va bien, va bastante regular».

El primero en llegar a la sede nacional del PP esta mañana ha sido el presidente de Cepyme , Gerardo Cuerva , quien antes de entrar ha señalado que llegaba a escuchar la propuesta de Feijóo y ha aprovechado para defender una bajada de impuestos.

Justo detrás ha llegado Feijóo, unos minutos antes de las nueve de la mañana. El líder del PP ha comentado la ventaja que los últimos sondeos están dando a su partido respecto al PSOE y ha destacado que existe una tendencia en todos los estudios demoscópicos que acreditan que hay una alternativa de Gobierno . «Queda mucho todavía, pero esa tendencia anima a trabajar. En todo caso, somos realistas, tenemos los pies en la tierra, aunque se acredita que el Gobierno está empezando a producir un hartazgo en la sociedad española y hay una alternativa a ese Gobierno. Vamos a intentar acreditar que esa alternativa es coherente, consistente y sólida, y sobre todo es seria».

El líder del PP ha señalado que va a explicar a los agentes sociales cuál es la visión de su partido sobre la crisis económica , consciente de que las rentas medias y bajas lo están pasando muy mal. «Es una primera toma de contacta», ha subrayado. «Así no podemos seguir, no podemos seguir al año que viene para que baje la inflación. Se puede y se debe reactivar la economía, y tenemos fondos europeos que si los invertimos bien la economía se puede recuperar». «España no va bien, España va bastante regular», ha remarcado.

En la agenda del día, después de la reunión con el presidente de Cepyme, Feijóo se reunirá con el presidente de la CEOE , y los líderes de Comisiones Obreras y UGT .

Antes de la reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , ha apoyado la bajada de impuestos que propone Feijóo: «Es bueno que todos hablemos para salir adelante. No es que comparta la bajada de impuestos, lo llevo diciendo desde hace cuatro años. Hay muchísimo margen para la bajada de impuestos en España. Hay muchísimo margen fiscal», ha subrayado.

La reunión de Feijóo y Garamendi ha durado una hora y media. A su salida, el presidente de la CEOE ha explicado que el encuentro ha estado presidido por la cortesía, ha agradecido al líder del PP que les haya convocado para esta primera toma de contacto. Ambos han intercambiado impresiones. Según Garamendi, la rebaja fiscal no es nada nuevo porque «hay mucho margen para bajar los impuestos» y ha defendido que es posible y necesario racionalizar el gasto público, hasta una cantidad que ha cifrado en 60.000 millones de euros, según el Instituto de Estudios Económicos: «Hay margen de eficiencia del gasto. Sin hacer demagogia, sino hablando de realidades, hay una forma mejor de gestionar el Estado».

La rebaja fiscal que propone Feijóo ha encontrado así el respaldo de las organizaciones empresariales, pero el rechazo frontal de los sindicatos. Por Comisiones Obreras, Unai Sordo ha expresado su oposición a una rebaja generalizada de impuestos. "Lo que procede es reducir los precios energéticos y plantear medidas de protección a las personas, pero Comisiones Obreras no comparte un escenario de bajada generalizada de impuestos".

Sordo ha aprovechado para transmitir su preocupación por la normalización de la participación de la extrema derecha en los gobiernos autonómicos. Por eso ha pedido al PP que participe en un cordón democrático para impedir que Vox participe en los gobiernos. "No hay que pactar ningún Gobierno con la extrema derecha en España".

Además, el líder de Comisiones ha pedido a Feijóo que reconsidere la posición del PP en algunos de los acuerdos alcanzados esta legislatura, como el de la reforma laboral , el de las pensiones y el de la renovación de los ERTE . "El PP se ha situado en contra de algunos consensos del Gobierno, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Feijóo ha tomado nota". "España no necesita una bajada generalizada de impuestos", ha insistido.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez , ha señalado, a su llegada a Génova, que valoraba positivamente la reunión con Feijóo. Ha insistido en la idea de que "para España los grandes acuerdos cuenten con el aval político de los partidos fundamentales de nuestro país".