ERC expedienta a Alfred Bosch y JpC apunta a Pere Aragonès

Esquerra ha decidido expedientar al exconsejero de Exteriores Alfred Bosch y a su jefe de gabinete, Carlos Garcías , por el supuesto acoso sexual en la consejería que provocó el cese de ambos . Pero Junts per Catalunya (JpC) no da por zanjada la crisis y quiere aprovechar la torpeza de los republicanos a la hora de gestionarla para causarles daños mucho más importantes.

Cuando el escándalo estalló, justo antes del confinamiento, ERC trató de parar el golpe con dos comunicados en los que, pretendiendo presumir de una reacción pronta y escrupulosa, no sólo reveló que no activó el protocolo de denuncia policial previsto ante estos casos, sino que situaron al vicepresidente del Govern y coordinador nacional de su partido, Pere Aragonès, al borde del encubrimiento : Marta Vilalta, secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra, confirmó en rueda de prensa que «la dirección del partido tomó la decisión unánime de que el asesor fuera cesado», y que por lo tanto Aragonès conocía los hechos, y sin embargo no activó el protocolo, sino que más bien trató de tapar los hechos escudándose en remiendos partidistas cuando los presuntos abusos se habían producido en el Govern.

Por todo ello, Convergència no da por terminado el castigo político que ERC podría sufrir por este asunto y esperará a que la investigación en curso aclare el alcance de los hechos, que podría ser más grave y afectar a más mujeres de lo que inicialmente publicó el periódico «Ara». De confirmarse estas sospechas, los convergentes irán hasta el final en su exigencia de que se depuren todas las responsabilidades, y no se detendrán ante el hecho de que el vicepresidente Aragonès sea el máximo representante de sus socios en el Govern y candidato de los republicanos para las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo invierno, a partir del momento en que el Tribunal Supremo confirme la inhabilitación de Quim Torra. Salvo improbable sorpresa, ello sucederá como muy tarde la primera quincena de octubre.

De este modo, los convergentes «compensarían» la próxima inhabilitación de Quim Torra y la negativa de ERC a evitar el adelanto electoral votando en el Parlament a un sustituto de JpC. Fuentes republicanas han tildado de «delirio convergente y de sus altavoces» las filtraciones según las que Esquerra estaría dispuesta a votar a la alcaldesa de Gerona, Marta Madrenas, en el plazo de 17 días que el Parlament tendrá para votar a un nuevo presidente. «No vamos a legitimar otra estafa en nombre de Convergència. Ya basta» .

Si Aragonès se ve forzado a dimitir, los dos partidos tendrían que designar a un nuevo candidato, y los convergentes recuperarían una cierta ventaja porque el elegido de Puigdemont, el consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas, Jordi Puigneró, es conocido, respetado y apreciado por el grueso de los votantes independentistas; y ERC se vería en serias dificultades para sustituir el ya de por sí poco carismático liderazgo de Aragonès. Roger Torrent sería el candidato más probable, pero «es poco más que una barba bien afeitada» , según sus propios compañeros de partido. Oriol Junqueras no sólo apoyó a Aragonès en la breve pugna que el vicepresidente económico y el presidente del Parlament tuvieron para liderar ERC, sino que marcó distancias con Torrent.

El confinamiento político ha acabado en Cataluña, y sin desescalada ninguna, ha empezado la más agitada campaña electoral.