Edmundo Bal apela a los «desencantados» frente al maniqueísmo de la derecha y la izquierda

Domingo de campaña. Edmundo Bal , candidato de Ciudadanos (Cs) a presidir la Comunidad de Madrid , ha apelado esta mañana a los votantes «desencantados» que están pensando en no ir a votar y ha reivindicado la importancia de participar en las elecciones del 4 de mayo frente al maniqueísmo de derecha e izquierda.

«El señor Iglesias parece que ahora se abona a esos eslóganes binarios. Comenzamos la campaña electoral con esos eslóganes que yo he criticado tanto de socialismo o libertad y comunismo o libertad . Ayer el señor Iglesias nos ha regalado a los madrileños otro eslogan nuevo: 'Estas elecciones van de democracia o fascismo '», ha dicho Bal, después de visitar esta mañana una ganadería en Torres de la Alameda y el municipio de San Lorenzo de El Escorial.

Allí, donde le ha acompañado la lluvia además de un puñado de periodistas y simpatizantes, ha criticado que en esta campaña se estén utilizando afirmaciones en las que hay políticos atribuyéndose «la condición exclusiva de ser el bueno». «El señor Iglesias, el líder de Unidas Podemos , se cree que él es la democracia. Solo admite la posibilidad de que él sea la democracia y debe de ser que todos los demás somos los fascistas», ha condenado, después del giro que dio la campaña electoral el viernes, cuando el líder de Podemos abandonó el debate de la Ser al poner en duda la candidata de Vox , Rocío Monasterio , la amenaza de muerte que recibió el exvicepresidente del Gobierno.

«Yo le digo que no, que es posible gobernar para todos. Que es posible no discriminar entre buenos y malos. Y además, le vuelvo a decir lo mismo que le dije en el debate de la Ser . Aquí hay que venir a hablar, aquí hay que venir a deliberar, aquí hay que venir a poner encima de la mesa propuestas para los madrileños», ha insistido Bal, en la línea de su entrevista publicada ayer sábado en el diario ABC. El candidato de Cs, además, ha agregado que Iglesias no le está retirando la palabra a Monasterio sino a los madrileños y a los votantes.

Críticas a Gabilondo

Como dijo ayer en la madrileña plaza del Dos de Mayo , Bal ha repetido que ahora no es que Cs sea la mejor opción para la Comunidad de Madrid , sino la «imprescindible» para que «no se parta en dos mitades». El abogado del Estado, diputado y portavoz nacional de Cs ha cargado sus tintas también contra el candidato del PSOE , Ángel Gabilondo , a quien le ha reprochado que se haya «arrojado» en brazos de Podemos y que incluso pronuncie «discursos copiados» a los de Iglesias.

«Quiero terminar diciendo que nos encontramos en un momento histórico. Quiero llamar a esas personas que están desencantadas de la política, a esas personas que piensan quizá que no vale la pena votar. Sí es útil votar y hay que votar a una opción moderada. No quiero que Madrid, la tierra donde vivo, se convierta en un lugar donde unos están peleados con los otros», ha concluido Bal.