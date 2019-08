Echenique: «Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits» La vicepresidenta considera que los tweets del diputado de Podemos «no son constructivos» y «son exabruptos al PSOE»

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, comentó ayer que los tweets del secretario de Oraganización de Podemos, Pablo Echenique, son «exabruptos» hacia el PSOE y el Gobierno. En su mensaje hacia el Ejecutivo socialista, el diputado de Podemos instó a Pedro Sánchez a «trabajarse los apoyos y deja de buscar excusas», después de que el socialista admitiese que existe desconfianza entre los dos políticos.

Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia. La enésima excusa para seguir buscando el acuerdo con Rivera o llevarnos a elecciones.



Sánchez debería hacer los deberes, trabajarse los apoyos y dejar de buscar excusas. pic.twitter.com/esE8m0watT — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 7, 2019

A estas palabras la vicepresidenta del Gobierno respondió al diputado: «Los tuits de Echenique no son constructivos, no ayudan nada, muchos de ellos son exabruptos al PSOE y al Gobierno. Es la realidad que están construyendo y no lo habrán visto por nuestra parte».

Así contestó Calvo al último mensaje de Echenique, durante las declaraciones que dio tras su reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el que acusaba al presidente del gobierno en funciones de buscar «enésima excusa para seguir buscando acuerdos» con con la derecha llevar al país a una repetición electoral.

Calvo insistió en que la formación de Pablo Iglesias debe «meditar» su posición hacia un gobierno progreista de PSOE. La ministra de Igualdad también volvió a insistir a PP y Cs en que desbloquearan la situación política, pero sin ofrecer tan siquiera una negociación.

Pablo Echenique respondió ayer mismo a las declaraciones de la socialista asegurando que lo que ofrecía el PSOE era una «mentira y una excusa más».

Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits.



A mí lo que no me gusta es que Sánchez dijese que, si Pablo Iglesias daba un paso a un lado, el gobierno de coalición estaba ya hecho y que eso fuese una mentira y una excusa más.



Seguimos esperando una negociación seria. pic.twitter.com/lVbp4FTbm0 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) August 8, 2019

El dirigente de Podemos comenzó su mensaje de forma irónica: «Parece que a Carmen Calvo no le gustan mis tuits», en respuesta a la calificación de Calvo de sus mensajes como «exabruptos».

En el mismo mensaje Echenique añadió que «lo que no me gusta» es que Pedro Sánchez mintiese a su formación cuando dijo que Iglesias era el único escollo para el gobierno de coalición. Y terminó su mensaje diciendo: «Seguimos esperando una negociación seria».

Echenique compartió con tweet un vídeo de una entrevista de Pedro Sánchez, en la que afirmaba que no se daban las condiciones para que el líder de de Podemos fuese parte de un nuevo Ejecutivo.