Sánchez: «La desconfianza entre PSOE y Unidas Podemos es recíproca» El presidente del Gobierno insiste en que ahora no quiere «depender de los separatistas», como el PSOE ha hecho en Navarra, en la Diputación de Barcelona y en 34 municipios catalanes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que coincide con el Rey en que los españoles no quieren ir a elecciones generales, y ha asegurado que él trabajará para intentar formar Gobierno, pero ha reconocido que tras las negociaciones con Unidas Podemos, «la desconfianza es recíproca». «De tanto oír (a Iglesias) que desconfía del Partido Socialista, he acabado por desconfiar yo también de las posiciones del señor Iglesias», afirmó. Además, insistió en que ambas formaciones tienen «dos visiones completamente distintas de la coalición: nosotros planteamos un Gobierno plural, y Unidas Podemos propone dos gobiernos en uno».

Agregó que, ni antes de la investidura fallida ni en las declaraciones que están haciendo estos días los dirigentes de Unidas Podemos «se ve una rectificación de sus postulados. Continúa la desconfianza por su lado y continua un planteamiento de gobierno de compartimentación, más que de coalición».

Sánchez ha comparecido ante la prensa en los jardines de Marivent con casi una hora de retraso respecto al horario previsto, después de despachar con el Rey. Bajo un calor sofocante, el jefe del Ejecutivo en funciones ha vuelto a defender «un Gobierno progresista que no dependa de los separatistas» y ha trasladado al PP y a Ciudadanos la responsabilidad de que hubiera que ir a nuevas elecciones, si no le apoyaran.

Sánchez ha repetido varias veces la idea del «Gobierno progresista que no dependa de los separatistas», cuando su partido ya ha pactado con ellos en 34 municipios de Cataluña y en la Diputación de Barcelona, y en Navarra ha dado un paso más, y ha pactado con Bildu.

Tras el fracaso de la negociación con Podemos y la desconfianza recíproca, Sánchez anunció que está «buscando otras fórmulas, porque hay muchas. También se pueden hacer acuerdos de legislatura o de investidura». «Yo no tiro la toalla, pero sí saco una lectura de crítica de lo que ocurrió», añadió.

El jefe del Ejecutivo también ha trasladado la responsabilidad del bloqueo político a Ciudadanos y al Partido Popular. «Saben que no existe una alternativa -ha afirmado-, por lo que tendrían que facilitar la formación de un Gobierno, y no bloquear».

Preguntado sobre si sigue pensando que es un error creer que solo puede gobernar el partido más votado, como él mismo defendía en 2016, Sánchez respondió que el PSOE «nunca ha eludido sus responsabilidades», mientras que Mariano Rajoy sí lo hizo, cuando declinó ante el Rey a ser candidato a presidente del Gobierno. «Hay diferencias bien significativas entre el comportamiento de unos y de otros», insistió.

En su intervención, Sánchez insistió en que el PP debería facilitar su investidura. «Yo le pido al PP que asuma sus responsabilidades. Sabiendo que no hay alternativa posible al PSOE, y sabiendo que los españoles quieren un partido progresista que no dependa de los independentistas, que facilite con su abstención, y con la de Ciudadanos, que no sean las fuerzas independentistas las que garanticen la investidura del presidente del Gobierno en España».

Sánchez insistió en que son PP, Ciudadanos y Podemos quienes «tienen la llave para desbloquear esta situación». «Con quien hablaré será con el señor Iglesias, con el señor Casado y espero que, en esta ocasión, el señor Rivera se digne a hablar conmigo». No obstante, Sánchez recordó que él ya no es candidato, pues su candidatura decayó tras la investidura fallida, «pero lo hago por la responsabilidad que me confiere ser el presidente del Gobierno en funciones y la primera fuerza política». Además, acusó de cometer «una tremenda irresponsabilidad» a los partidos que no van a facilitar su investidura porque abocarán al país a nuevas elecciones. La gente, dijo, «no entiende que haya partidos políticos que simplemente por un interés partidario, que nada tiene que ver con el general, estén bloqueando la única opción posible».