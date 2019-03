En directo: Pablo Iglesias reaparece con el objetivo de reanimar Podemos

Actualizar

18.34«Si vais a votar... Votar al PSOE porque como que España avanza no se puede, pues por lo menos, virgencita que me quede como estoy», se burla Echenique.

18.33«Se están gastando una millonada en haceroslo entender y parece que no os entra en la cabeza. No se puede revalorizar las pensiones, recortar los privilegios fiscales de los poderosos, frenan el cambio climático, acabar con las violencias machistas, poner a dialogar a los diferentes pueblos de España, tener una industria como Alemania», ironiza Echenique.

18.31Toma la palabra Pablo Echenique. «No sé qué hacéis tanta gente aquí. Parece que nadie os hubiera explicado que no se puede. Lo repiten todo el rato», comienza Echenique.

18.31Belarra rememora la primera ocasión en que Pablo Iglesias habló en el Reina Sofía. Reconoce no haber dormido aquella noche. «Adelante, no tenemos que tener miedo. Somos valientes, no nos tiemblan las piernas».

18.28Toma la palabra Ione Belarra. «El mejor momento era aquella noche en que Echenique y yo estabamos negociando el acuerdo presupuestario me llamó Pablo Iglesias y me dijo 'lo hemos conseguido, hemos arrancado la subida del salario mínimo'. Para eso estamos aquí», dice Belarra.

18.28«Tenían miedo de que pablo iglesias sea presidente del Gobierno... pues que tengan cuidado, que cualquier día es presidente de la República», finaliza Mayoral.

18.28«Es el momento que tengamos muy claro que este país funciona por la gente trabajadora. Hoy parece que a Casado le ha entrado el miedo y llamaba al voto patriótico. Y les queremos decir que aquellos que venden la sanidad, aquellos que privatizan, no son patriotas, son vendepatrias», dice Mayoral.

18.26«En estas elecciones tenemos que elegir, dicen. Y hay que eligir entre los del no se puede, que nos quieren llevar a la Edad Media. Entre los que no se atreven, que les tiemblan las piernas, y entre los del sí se puede», dice Mayoral. «Que se pregunten a Rajoy si sí se podía».

18.24Toma la palabra Rafael Mayoral al grito de «sí se puede». «Estamos otra vez aquí a poner en pie la esperanza contra el miedo. Esta formación política no tiene ningún miedo», dice Mayoral.

18.23Serra pone en valor el papel de las mujeres y la importancia de que participen y luchen en la sociedad. «Tenemos el presente en nuestras manos y sobretodo el futuro por delante», finaliza Serra.

18.21Toma la palabra Isabel Serra, candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid. «Estamos en unos meses decisivos y ahora más que nunca la indiferencia es un privilegio que no nos podemos permitir. Tenemos una responsabilidad enorme y dar un paso al frente y dejamos la piel en estos meses. Nos dijeron que no podíamos y nos lo van a seguir diciendo. Van a hacer lo posible por frenarnos, pero ya lo vimos. Que sí podemos, que sí se puede», dice Serra.

18.20«Poniendo la vida en el centro. Y no la lógica del patriarcado y del capital. Patriarcado y capital, alianza criminal», dice Rodríguez Palop. «Ni una sola pista de aterrizaje para quienes criminalizan las feministas, alimentan una lucha feroz de los trabajadores, a quien ha dejado en interperie al 90 % del mundo. Somos muchas quienes queremos destruir esos mil kilómetros de muro con mil kilómetros de besos», finaliza Rodríguez Palop.

18.16«Estamos aquí, estamos ocupando esta plaza porque todas las plazas son nuestras. Estamos aquí para hacer una revolución y recuperar la libertad que nos han robado. Para acabar con los muros del miedo», dice María Eugenia Rodríguez Palop, número 1 en las elecciones europeas.

18.16Vera comienza el acto dando las gracias a los voluntarios, producción, comunicación. «Vamos a por ellos, sí se puede, el límite es el cielo», dice Vera.

18.14«Es un orgullo empezar hoy esta campaña de abajo a arriba con ilusión y alegría y no con los 60 millones de euros que ha pedido el PP y el PSOE», dice Vera. «¡Vamos a por todos!».

18.13Toma la palabra la palabra Noelia Vera, coportavoz en el Congreso, mientras en la plaza gritan «Irene». «¿Quién decía que Unidas Podemos estamba muerto?», dice Vera, que señala que están para «ir a por todas».

18.12«¡Qué viva la lucha de la clase obrera!» se puede escuchar en la plaza.

18.10Junto a Iglesias, rostros de Podemos como Noelia Vera, Isabel Serra (candidata a la Comunidad de Madrid), Rafael Mayoral, Echenique o Juan Carlos Monedero, entre otras.

18.07Irrumpe Pablo Iglesias en la Plaza de Reina Sofía, símbolo de la formación, entre vítores y gritos de «sí se puede».

18.06Comienza el acto en la plaza Reina Sofía. La pequeña plaza se llena, pero el acto no se dibuja tan masivo como vaticinaba la formación. «Entre los asistentes hay mucha expectación», informa Gregoria Caro.

Al ritmo del Sí se puede, hemos conseguido muchas cosas, pero queremos más. Hoy en Madrid nos preparamos para seguir construyendo un país donde #LaHistoriaLaEscribesTú pic.twitter.com/SFw3TCDWRW — Adriana Doinel. (@wultura) 23 de marzo de 2019

17.45Al acto ha llegado ya el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, informa Gregoria Caro. «Monedero alcalde de Madrid», ha gritado uno de los presentes, algo que levanta el aplauso de un grupo de personas que rodean al cofundador del partido.

17.45Taxistas, las «espartanas» de Coca-cola en lucha y más colectivos de la sociedas civil van llegando a la plaza del Museo Reina Sofía al ritmo de «Sí se puede». Quedan 15 minutos para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, regrese a la primera línea política después de tres meses de baja.

17.45Su regreso a la primera línea no estuvo exento de polémica. Podemos divulgó un cartel que ha levantado las críticas de contrarios y propios por su diseño. El propio Iglesias manifestó su rechazo al póster con el que decía no sentirse identificado. Sobre el secretario general de la formación, en letras mayúsculas, se podía leer la palabra «vuelve» en morado. Eso sí, en dos tonos sobre el que destacaba el pronombre «él» en un color más claro.

17.45La formación espera que el acto sea «multitudinario». Es más, se están esforzando en que no ocurra lo contrario. Con las encuestas reflejando una caída en picado no pueden permitirse la fotografía de una plaza vacía o semivacía. Quieren evitar que la oposición utilice en campaña la carta del pinchazo, informa Gregoria Caro.

17.45Iglesias aterriza en un partido irreconocible –irreconciliable para algunos–, que no deja de desinflarse en los sondeos y que sufre su peor crisis a dos meses del 28-A.

17.45El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, regresa hoy a la primera línea política, después de tres meses en constante inestabilidad interna en su ausencia, mediante un acto en la Plaza del Museo Reina Sofía a las seis de la tarde