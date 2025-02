Pablo Casado participa en el Foro ABC, en directo

10.54

10.49

¿Qué medidas o iniciativas tiene para garantizar la presencia de la mujer en el mando empresarial? Casado: «La lucha por la igualdad de oportunidades tiene una clave, el empleo. El desempleo se ceba en jóvenes y en mujeres, el eslabón más fácil de la cadena. Estamos yendo en contra de la discriminación salarial que ya es ilegal».

10.46

¿Ana Pastor o Cayetana Álvarez de Toledo?, le preguntan. Casado: «Las dos. Ambas tienen una llegada muy acentuada en los votantes de centro». «Experiencia, pero también sociedad civil».

10.45

Casado: «Como la JEC ha condenado a Sánchez de hacer mítines en La Moncloa, ahora intentan embarrar el terreno de juego. Este partido juega limpio y estamos intentando hacer una campaña en positivo, incluidos los de izquierdas porque van a apoyar al PP porque les interesa lo que pasa en Cataluña. Quiero participación y que España vote un rotundo no a la continuidad de este Gobierno».

10.40

Casado: «Sánchez está bajando los brazos contra la desaceleración económica».

10.39

Casado: «La naturaleza de los golpes de Estado ha variado mucho. Yo me refería a que el siguiente golpe podía ser digital. Creo que el Gobierno está desbordado y está perdiendo el curso contra el independentismo porque depende del independentismo, está maniatado con los pactos que le han hecho presidente».

10.38

Casado: «Las élites en Cataluña han fallado a su gente y es el momento de que haya un proyecto que lidere la recuperación del espacio cívico. Las universidades han sido un campo de cultivo para el nacionalismo».

10.37

Casado: «Sánchez dio plantón a la empresa familiar en su congreso anual». «La Ley de Universidades se tiene que modificar».

10.32

Casado: «Sánchez debería coger el teléfono al señor Torra ahora mismo».

10.30

Casado: «Pedro Sánchez es desleal con la Constitución si no hace cumplir inmediatamente sus oblgaciones institucionales al señor Torra. La Diputación de Barcelona ha dado una subvención millonaria a la ONG que pone espías en los patos de los colegios para imponer multas a los colegios en los que se habla español. La Audiencia Nacional ha interceptado conversaciones del señor Puigdemont con los CDR e incluso del comando que tenía explosivos».

10.24

«¿Cómo valora las protestas de estudiantes en Cataluña?». Casado: «Centrismo es cumplir la Constitución. En Cataluña hay que ir de la cátedra al tebeo. El nacionalismo ya ha fracasado, ha tenido 40 años para ganar y no lo ha logrado. Me comprometo si gano las elecciones a estar una vez por semana en Cataluña. ¿Qué es esto de que un presidente del Gobierno salga con sus escoltas con arma larga de un hospital en Barcelona? No podemos tener un Gobierno al que le tiemble las piernas con los violentos en Cataluña, no podemos tener un Gobierno que dependa de los votos de Torra».

10.22

Casado: «Es un hecho gravísimo e inédito», dice sobre el expediente por utilizar Sánchez La Moncloa para hacer campaña electoral. «Cualquier victoria que suponga una derrota territorial es una derrota».

10.21

«¿Estaría dispuesto a gobernar con Santiago Abascal?». Casado: «Parece que su posicionamiento es coherente con lo que ya hicieron en abril y en mayo cuando se negaron».

10.18

«¿Qué es más fácil ganar al PSOE o sumar con Vox y Ciudadanos?». Casado: «Nosotros tenemos un proyecto que es España Suma. Es una iniciativa que era generosa con Ciudadanos. Los electores han decidido unir en las urnas lo que algunos partidos se han negado a unir en una campaña conjunta». «No hay ninguna diferencia que merezca ser defendida si para ello tiene que seguir en el gobierno Pedro Sánchez». «Debemos interponer los intereses generales a los intereses de cada partido».

10.16

Casado: «La línea de éxito está en un escaño más que el PSOE. ¿Y así desbloquearía España? Sí, porque ya lo hemos hecho en algunas comunidades». «Pedro Sánchez ha querido unas elecciones, quiere hacer un gobierno de izquierdas que derogue las reformas del PP y que presente las cuentas con Podemos».

10.15

Casado: «Quien no cree en la nación española para qué se presenta a las elecciones para presidir esa nación», dice sobre Sánchez. «Lo mínimo que se le puede pedir a alguien que aspira a presidir España es que crea en España. El PSOE de Sánchez no puede estar al frente de esta gran nación».

10.14

«¿Debería dimitir Sánchez si no consigue esos 123 escaños?». Casado: «Debería dimitir. Pedro Sánchez a quien más ha agredido en la última semana es a Felipe González, a quien ha hecho culpable de no haber resuelto una urgencia democrática».

10.13

Casado: «Hay que hacer una reflexión: si no ha sido capaz Sánchez de gobernar con 123 escaños, ¿va a ser capaz con una aritmética mucho más complicada?».

10.12

Casado: «Apelamos a un proyecto compartido y unido. Sánchez ha sido incapaz de pactar con nadie. Traicionó a Susana Díaz, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias que ha sido su socio preferente y traicionó a Mariano Rajoy con el que acordó el 155 y luego le planteo una moción de censura».

10.11

Casado: «Hay partido. Pedro Sánchez nos ha llevado a unas segundas elecciones y las ha planteado como un plebiscito. El único partido que según las encuestas puede capitalizar ese «no queremos que Sánchez siga gobernando» es el Partido Popular.

10.10

«¿Hay partido de cara al 10-N, hay posibilidades para que el PP gane las elecciones?».

10.09

Turno de preguntas a Pablo Casado.

10.01

A continuación responderá a las preguntas de los periodistas, tras un parón de unos minutos.

10.00

Finaliza la intervención de Pablo Casado, presidente del PP.

9.58

Casado: «Esto es un proyecto político para poner en marcha desde ya. Queremos gobernar para todos. Somos un partido de gobierno y de Estado. Necesitamos la confianza de los españoles para volver a impulsar una agenda internacional. Sabemos hacerlo y estamos preparado para hacerlo. Los españoles tienen urgencia para que se haga».

9.56

Casado: «En definitiva, una agenda que debe concluir con la educación. La educación es la palanca de futuro y tenemos un plan de choque para mejorar el fracaso y abandono escolar. Queremos apostar por la evaluación pública de conocimientos. Del Estado para todas las comunidades autónomas. Queremos apostar por el bilingüismo en la educación pública y concertada, queremos que el español sea lengua vehicular en todo el sistema educativo».

9.54

Casado: «Hay un punto que hemos planteado de cohesión territorial, no nos olvidamos de los ganaderos, agricultores, pescadores. Hemos recuperado ese anhelo de España de que haya un 20% de PIB industrial, un sector que fija población y da valor añadido. España no puede estar ahora en el 12% del PIB».

9.53

Casado: «El monopolio de la fuerza lo debe tener el Estado. Pensamos que la Prisión Permanente Revisable es el mecanismo más efectivo sobre ciertos tipos de delito, contra la reincidencia de violadores o asesinos».

9.52

Casado: «Queremos reforzar la ley del 86 de las fuerzas de seguridad del Estado». «Qué paradoja de la ley que alienta la insurrección este al mando de un cuerpo armado», dice sobre Torra.

9.51

Casado: «Paralizamos más de 50.000 desahucios. Queremos aprobar una ley antiocupación». «Damos competencias a las comunidades de vecinos para actuar contra los ocupas».

9.50

Casado: «Queremos apostar por que los jóvenes puedan acceder a una vivienda».

9.48

Casado: «Hemos visto como en España los jóvenes en un 64% están hasta los 34 años en casa de sus padres. Tenemos que hacer un plan de choque de acceso al empleo juvenil».

9.47

Casado: «Queríamos hacer una batería de ayudas de apoyo a la fiscalidad, de acceso a la vivienda. Queremos una alfombra roja a la maternidad en un país en el que se desangra la natalidad».

9.46

Casado: «Mantendremos las pensiones de ayudas a la discapacidad».

9.45

Casado: «Donde gobernemos habrá libre elección de médico y hospital. En colaboración con las comunidades autónomas nos comprometemos a que lalista de espera no exceda de 30 días».

9.43

Casado: «Nosotros hemos revalorizado siempre las pensiones». «Las pensiones se pagan creando empleo. Primero queremos un complemento para las mujeres trabajadores que hayan tenido hijos. Planteamos una nueva fiscalidad para el ahorro, de manera que se puede desgravar hasta un 7% de los planes de pensiones».

9.42

Casado: «Planteamos una ley de segunda oportunidad, el fracaso no se tiene por qué perseguir». «Planteamos una ley que puede permitir para el tejido productivo una mayor implantación de los contratos de relevo y en prácticas». «Además, de la bajada de impuestos y de la facilidad de empleo debemos preocuparnos por los que ya han trabajado toda su vida, es decir, por lo pensionistas».

9.39

Casado: «Lo que queremos hacer es abaratar las cotizaciones sociales en la medida de lo posible. Planteamos también la autopista de la iniciativa. Que una empresa se cree y ya esté funcionando». «Planteamos un fast-track para la captación de talento en el exterior. Para los autónomos planteamos una tarifa plana de 12 meses».

9.38

Casado, sobre reforma fiscal: «Haremos una reforma fiscal histórica». «Queremos rebajar el impuesto de la renta en un marginal máximo, queremos suprimir por ley el impuesto de donaciones y patromonio».

9.37

Casado: «Planteamos un plan España para Cataluña. Volver a construir afectos y recuperar la concordia, en una tierra que se ha visto damnificada por el "procés"».

9.35

Casado: «Hay que proteger a la senyera frente a la cada vez más invasiva estelada».

9.33

Casado: «Reforzamiento institucional, pero también a largo plazo. Pasa por hacer lo que ya hicimos en el País Vasco. Tenemos que volver a desembarcar en la concordia. Acabar también con esta leyenda negra contemporánea que intentan esculpir los independentistas. Esperemos que se garantice el respeto al jefe del Estado».

9.31

Casado: «Hay que asumir ya el mandato de todas las fuerzas y seguridad del Estado a través de la Ley de Seguridad Nacional. Hay que romper todo acuerdo con los indepentistas. La agenda a medio plazo pasa por un reforzamiento en el Código Penal».

9.30

Casado: «Tengo que empezar por el punto fundamental, el reforzamiento institucional de España. Nos duele España, hay que reconocer que ha habido un vaciamiento de las institcuions españolas en Cataluña».

9.27

Pablo Casado: «El proyecto que quiero liderar es un proyecto sugestivo de vida en común, en términos de Ortega». «Estamos trazando una agenda para la nueva mayoría. Aunque no seamos iguales, tampoco lo somos en el PP. Voy a poner un ejemplo cronológico para ver donde nos ha llevado esta agenda rupturista. En el año 2009, Zapatero protagonizó la peor crisis económica».

9.26

Pablo Casado: «El desenfoque se produce por tres motivos: amenaza de crisis económica, desafío independensita en Cataluña y el multipartidismo ha traído una fragmentación en España que la única consecuencia ha sido la sucesión de elecciones y la ausencia de gobernabilidad».

9.25

Pablo Casado: «Recuerdo a Julián Marías cuando decía que la concordia era el suelo en el que se sustentaban los acuerdos y los desacuerdos y creo que ese es el drama que está atravesando nuestro país. Hay un desenfoque claro sobre la agenda de las preocupaciones de los españoles. Quiero hablar de España, pero también quiero hablar para España y los españoles. Tenemos que intentar liderar una nueva agenda para los españoles».

9.24

Toma la palabra Pablo Casado.

9.23

Rafael del Pino: «En este tiempo que Pablo lleva al frente del PP, ha demostrado que dispone de un proyecto. En la mente de todos está una necesaria reforma estructural, queria pedirle a Pablo dado que la economía española es una de las mas abiertas del mundo que apoye a las empresas. Quería solicitar un poco más de inversión pública».

9.22

Rafael del Pino: «Quería dar las gracias a ABC y Deloitte y a Pablo Casado».

9.21

Toma la palabra Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.

9.20

Fernando Ruiz: «hemos podido comprobar la solidez de nuestras instituciones. Tras más de 40 años de democracia la sociedad ha cambiado mucho y los politicos deben dar respuesta a esos cambios buscando el interes del electorado».

9.19

Fernando Ruiz: «A las 12 en punto de la noche dará comienzo una nueva campaña electoral. La clase política debe dar respuesta a través del consenso».

9.18

Toma la palabra Fernando Ruiz, presidente de Deloitte.

9.17

Ignacio Ybarra: «Sin duda las medidas que ofrezca Pablo Casado desde esta tribuna concitará nuestro interés».

9.15

Ignacio Ybarra: «Es difícil calcular cómo afectarán a la intención de voto el conflicto de Cataluña. En cualquier caso, hay una evidencia, Pablo Casado ha conseguido a base de esfuerzo político y personal consolidar su liderazgo y moderar su partido».

9.14

Tiene la palabra Ignacio Ybarra, presidente de Vocento.

9.13

Entre los asistentes a esta jornada figuran Pío García Escudero, Isabel Díaz Ayuso, Enrique Cerezo o el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez.

9.00

En breves instantes comenzará la segunda jornada del Foro ABC, que tendrá lugar en el Casino de Madrid. En el día de ayer, Albert Rivera presentó su «Compromiso con España: diez reformas de Estado para ganar el futuro».

8.45

El líder popular analizará la actualidad informativa, propondrá el programa de su partido para las próximas elecciones generales y responde a las preguntas de los periodistas presentes en el desayuno.

8.30

Pablo Casado , candidato del PP a la presidencia del Gobierno, es el invitado al Foro ABC que organiza este diario en colaboración con Deloitte.