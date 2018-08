Casado: «En ningún caso he obtenido ningún regalo»

CRÓNICA DIRECTO

13.22Casado: «El foco que se ha puesto es excesivo». En su comparecencia, Casado ha insinuado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene una «tesis desaparecida y que podría haber sido escrita por otros».

13.20Casado: «La ética no la marcan ni los periodistas ni los políticos, sino la ley. Es la Justicia quien debe decidir si alguien es culpable o no. Yo he aportado información que ni la universidad ha sido capaz de encontrar. He sido absolutamente transparente. Voy a colaborar en todo lo que se me pida, como he hecho esta ahora».

13.18Casado: «Dije que no me presentaría a unas elecciones internas si hubiera hecho algo incorrecto. Hay que reflexionar si es normal que una persona que no era nadie, sin capacidad de hacer nada en la Administración, diez años después tenga que estar contestando sobre una titulación que no es habilitante ni finalista».

13.17Casado: «Lo que se me ha hecho a mí no se le ha hecho a nadie en este país, ni en ningún otro. Llevo cuatro meses sometido a un escrutinio exhaustivo por una titulación no finalista. Es un curso de hace diez años por unas supuestas irregularidades que en cualquier caso estarían prescritas».

13.15Casado rechaza dimitir: «El PP tiene unas normas muy tasadas para cifrar en qué supuestos se tienen que asumir responsabilidades. En este caso no se cumple ninguna de ellas».

13.14Casado: «Difícilmente se puede considerar un regalo algo que no es un título finalista. No conocía a las personas que pudieran haber dado ese regalo. Ha quedado acreditado que cualquier convalidación tenía que pasar por el rectorado. En ningún caso he obtenido ningún regalo».

13.11Casado: «Insisto: después de muchos meses de indefensión, tiene que ser el TS el que delimite cualquier tipo de responsabilidad, que en ningún caso la ha habido».

13.10Casado: «Hice todo correctamente. Aporté documentación que la propia universidad no ha sido capaz de encontrar. He aportado las pruebas de la documentación que presenté para realizar este curso».

12.30La juez esgrime en su auto que realiza el traslado de la pieza al Supremo al estar «agotada la instrucción» en todo aquello que no implica actuaciones procesales a realizar con el aforado, «siendo necesario garantizar sus derechos» ante «la indiciaria responsabilidad penal».

12.24Hoy se ha conocido que la juez de Instrucción número 51 de Madrid ha elevado al Tribunal Supremo el caso en el que investiga las presuntas irregularidades de Casado en el máster que realizó en el curso 2008/2009 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

12.20El presidente del PP, Pablo Casado, comparecerá ante los medios de comunicación a partir de las 13 horas en la sede del partido en Génova, antes de comenzar su viaje a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque.