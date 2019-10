Dimisión de Canoyra El PP recuerda que Sánchez y Cruz, «con más pruebas en su contra, siguen ahí agarrados» Todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid aplauden la marcha de la ex directora general del Gobierno de Ayuso

Todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid han rechazado el comportamiento de la ya ex directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concha Canoyra. Para el consejero de Educación del Gobierno regional madrileño, Enrique Ossorio, la rápida dimisión de Canoyra -que se produjo «a la media hora de publicarse la noticia» en ABC- era necesaria porque «los políticos tenemos un plus de ética que cumplir». Algo que, ha recordado, no ha sucedido en otros casos «con muchas más pruebas», como los del presidente en fuciones Pedro Sánchez o el presidente del Senado, Manuel Cruz, ambos casos de plagio denunciados por este periódico.

Ossorio, que ha sido quien designó en su día a Canoyra para este cargo, reconoce que «estaba muy ilusionada con el proyecto y ha trabajado mucho en él», pero ante las noticias sobre el plagio «no ha querido perjudicar» al Gobierno bicolor de la Comunidad de Madrid. Ha recordado de nuevo ese «plus de ética» que han de cumplir los políticos, y en este sentido ha lanzado un mensaje a Sánchez y Cruz: el ejempo de Canoyra «honraría a otras personas que, como los presidentes del Gobierno y del Senado, con más pruebas en su contra, siguen ahí agarrados».

Desde Ciudadanos, socios de Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid y cuya presión ha sido clave en la rápida resolución de este asunto, recordaban que ellos son «el partido de la transparencia» y por eso «mientras Ciudadanos gobierne, no se van a hacer trampas».

Para el portavoz socialista Ángel Gabilondo, es de destacar que «es una dimisión, no un cese, lo que respeto» porque demuestra que «ha encontrado razones para ello». Le parece «muy adecuado lo que ha hecho». La tesis doctoral de Canoyra se elaboró y defendió en casi las mismas fechas y en la misma universidad, la Camilo José Cela, en que se hizo la del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. También a Rocío Monasterio (Vox) le escandaliza el asunto por el contraste con «todo lo que se exige a los jóvenes que estudian en esas universidades».

El flamante portavoz de Más Madrid, Pablo Perpinyà, que ocupa el cargo tras abandonarlo Íñigo Errejón, ha criticado que Canoyra no haya sido cesada, en lugar de presentar ella la dimisión. «Es un ejemplo -ha ironizado- de ese gobierno de mérito y capacidad que mencionaba Díaz Ayuso». La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, entiende que el caso es «una buena explicación de en lo que consiste la falsa meritocracia para el PP», que frente a lo que se exige al común de los estudiantes, admite «tratos de favor o plagio o tener tesis que son falsas».