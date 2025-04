Díaz se apoyará en su relación con Bolaños para regatear a Calviño

Aunque prime la discreción entre ambos, vaya por delante que desde el entorno de la vicepresidenta segunda detallan a ABC la «muy buena relación» que tiene con el recién nombrado ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Dicen que se conocen desde tiempo antes de ... que se configurarse el Ejecutivo de coalición. Cuando a Yolanda Díaz le preguntaron la pasada semana en TVE si consideraba que Nadia Calviño había sido reforzada en la vicepresidencia primera para frenarla a ella, se le escapó, con esa naturalidad que la acompaña, un detalle muy revelador.

«No comparto esa reflexión, el 'statu quo' queda igual, no cambia nada (...) El mensaje es que [Pedro Sánchez] ha puesto a Félix Bolaños donde lo ha puesto», contestó. Una frase barnizada con picardía que contiene un palo a la titular económica . Díaz deja claro que su interlocutor es Bolaños, y no Calviño. Es otra pulla entre colegas en un contexto de discrepancias, pero también la expresión que desvela nuevas dinámicas internas de comunicación en la coalición.

El nuevo ministro de Presidencia y la vicepresidenta segunda tuvieron contacto frecuente durante la pandemia para abordar asuntos legales. Pero lo que no había trascendido es que además cultivan una relación de confianza desde hace un tiempo. Los dos son juristas y se conocieron en esos círculos antes de coincidir en el Gobierno.

Díaz, en calidad de líder de Unidas Podemos, confía en su vínculo con Bolaños para avanzar en la aprobación del pacto de coalición y sortear así las reticencias de Calviño. Su equipo explica que el perfil socialdemócrata del nuevo ministro es «muy interesante» para aprobar los proyectos legislativos aún pendientes de ese acuerdo.

La vicepresidenta segunda es perfectamente consciente de que saltarán chispas en esas próximas negociaciones (la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la derogación de la reforma laboral, la ley de vivienda o la reforma fiscal que reclaman en Unidas Podemos). Pero en sus intervenciones naturaliza los choques para rebajar tensión y huye del cuerpo a cuerpo con Calviño . Aunque de puertas para adentro, Díaz confía en el nuevo ministro de Presidencia para alcanzar consensos. Porque muchas cuestiones, sobre todo las jurídicas, apuntan desde su entorno a este diario, las tratará con Bolaños antes de hablar con Sánchez. Así lo narraba ella el otro día en TVE: «Está claro que vamos a discutir sobre la situación económica porque hay opiniones diferentes, la clave es el respeto, somos diferentes pero estamos unidos por un acuerdo».

Línea directa con todos

En Unidas Podemos están convencidos de que el nuevo rol que Sánchez le otorga a Calviño es más efectista (de cara a dar una imagen exterior, por ejemplo, sugieren, a las empresas), que efectivo (no ven que modifique los pesos existentes dentro de la coalición de Gobierno). Diferentes fuerzas políticas que conforman la marca electoral de Unidas Podemos también interpretan que quien controla la acción de Gobierno, lo que antes hacía Carmen Calvo como número dos, es Bolaños.

Así como también es competencia de él presidir la comisión de secretarios y subsecretarios y, en definitiva, decidir qué proyectos y cuándo se trasladan al Consejo de Ministros. Pasado el 'shock' de la remodelación, el equipo de Díaz ya está trabajando con las nuevas estructuras del presidente del Gobierno desde la semana pasada.

Fuentes del Gobierno explican que Díaz está en «permanente contacto» con Sánchez. Si Iglesias y él habían cancelado los 'maitines' en sus últimos días, ellos ahora se están reuniendo todas las semanas. Lo cierto es que no tienen un día fijado en las agendas , pero sí que priorizan mantener encuentros como mínimo una vez a la semana. Discretos, sin llamar la atención.

Al margen de sus conversaciones con Sánchez y Bolaños, el equipo de Díaz también asume la interlocución con Óscar López, nuevo jefe de gabinete del presidente y sustituto del 'gurú' Iván Redondo. Para estos encuentros la vicepresidenta ha elegido como interlocutor a su jefe de gabinete, Josep Vendrell. Ya se han presentado y esta semana empezarán a trabajar juntos.

Estas reuniones no son técnicas, pero sí muy importantes en relación con la coordinación de mensajes entre los dos líderes de la coalición. Antes esta tarea estaba en manos de Redondo y Juanma del Olmo, hombre de confianza de Iglesias y su director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda. Cuando el exlíder de Podemos dejó el Gobierno, Díaz mantuvo a Del Olmo porque tenía controlada la dinámica con Redondo. Sin embargo, tras la salida del 'gurú', Del Olmo también se marcha para que la vicepresidenta ponga a alguien de su equipo. En Podemos consideran que este relevo es natural y el discurso oficial no deja ninguna interpretación posible a que exista malestar por ello.

¿Y dónde queda Podemos?

Será entonces Yolanda Díaz quien se encargue de transmitir el contenido de todas estas reuniones al resto de Unidas Podemos mediante encuentros con el grupo parlamentario y la mesa confederal (espacio de coordinación entre los partidos formantes).

La nueva estructura desplaza a Podemos, partido predominante de Unidas Podemos, de la primera línea de contactos con el flanco socialista del Gobierno . Hay un esfuerzo en todos los estamentos de Unidas Podemos por transmitir la «excelente» coordinación entre todos los actores de este espacio electoral, sello al que, por cierto, Díaz sigue sin confirmar si será o no su candidata a presidir el Gobierno en las próximas elecciones generales. El discurso oficial en Podemos es considerar pertinentes los relevos y respetar que Díaz no quiera identificarse más con unos que con otros. Pero eso no deja de indicar que el partido se difumine un poco entre las demás siglas moradas.

Canales de diálogo Presidente y vicepresidenta Sánchez y Díaz se reúnen todas la semanas de manera discreta y sin día concreto fijado. Pero siempre priorizan citarse como mínimo una vez para coordinarse y hablar. Díaz y Bolaños Díaz y Bolaños ya se conocían desde antes de ser compañeros de Gobierno y además negociaron durante la pandemia. Fuentes del entorno de la vicepresidenta explican que «tienen muy buena relación» y confía en él para las próximas negociaciones. López y Vendrell La persona que ha elegido Yolanda Díaz para reunirse con el sustituto de Iván Redondo es su jefe de gabinete, Josep Vendrell. La vicepresidenta decide relevar así a Juanma del Olmo, del equipo de Iglesias, y poner a alguien del suyo.