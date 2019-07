Defensa olvida la heroicidad de la brigada española que desfiló en París La Brigada Galicia VII abrió el desfile militar del 14 de julio en Francia como homenaje por haber evitado un atentado en Mali

El pasado 14 de julio se celebró en París el desfile militar como celebración de la fiesta nacional francesa, que se lleva a cabo como conmemoración del Día de la toma de la Bastilla. En ese acto participó el Regimiento de Infantería «Príncipe» nº 3, perteneciente a la Brigada «Galicia» VII. Una imagen que muchos recordarán. Sin embargo, el ministerio de Defensa, que sí felicitó a la brigada por participar en el desfile, se olvidó de varios detalles clave.

La brigada española no solo participó, sino que fue la encargada de abrir el desfile —al que Sánchez no acudió—, algo de gran importancia teniendo en cuenta que se trata de la principal puestta de largo militar que se celebra en el país galo. Que las autoridades francesas hubieran decidido que fuera un regimiento español el encargado de inaugurar el desfile no fue casualidad. Se trataba de un homenaje a la acción heroica que esta brigada ha realizado en Mali, país donde se encuentra destacada.

En febrero de este mismo año, la brigada homenajeada evitó lo que había podido ser una masacre al repeler dos ataques consecutivos contra la base francesa de Koulikoro. Los soldados españoles evitaron, sin víctimas, un doble atentado en el que se pretendía utilizar dos coches bomba cargado con 500 kilos de explosivos y fusiles de asalto.

A pesar de la gesta del destacamento español, el ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, no incluyó ninguna referencia a este acto heroico ni al homenaje que se le dió a la Brigada «Galicia» VII durante la parada militar en París, ni en el comunicado de prensa que trasladó a los medios ni en las redes sociales.

Ante este olvido por parte del ministerio, el enfado entre las Fuerzas Armadas no se ha hecho esperar, tanto a través de las redes sociales, como con la publicación de un comunicado por parte de la Asociación de Militares Españoles que pone en valor la gesta de la que el Ministerio se ha olvidado.

Mali es una de las principales zonas de conflicto en la que tanto el ejército francés, como el español se encuentran en la actualidad, en el marco de la Misión Militar de la UE desde abril de 2013.